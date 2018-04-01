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13:16 (мск), источник: СуперОмск

Омичам запретили выходить на лед из-за угрозы жизни

Спасатели исследовали акваторию Иртыша с помощью беспилотника. Вдоль левого и правого берегов реки обнаружили многочисленные полыньи.

Сейчас выход на лед опасен для жизни, тем не менее рыбаки и лыжники продолжают ходить по замерзшему Иртышу. Об этом сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам.

«В ходе рейда мы не встретили людей, пересекающих Иртыш. Но прохожие сообщают, что иногда можно встретить людей на льду, которые отчаянно подвергают свои жизни опасности. Это рыбаки, просто прогуливающиеся граждане и лыжники. Людей не пугает даже выступившая вода надо льдом, который в любой момент может провалиться под ними. Поэтому мы усиливаем патрулирования, рейды. Используем беспилотник, чтобы охватить большую территорию», — рассказал госинспектор Вячеслав Сафонов.

Несмотря на то, что установлены предупреждающие знаки, омичи продолжают пересекать Иртыш пешком.

Напомним, что синоптики прогнозируют ледоход в Омской области в районе 9 апреля.

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