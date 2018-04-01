Эксперт оценил вероятность платного показа боя Головкина на канале HBO без «Канело»
Команда казахстанца хочет, чтобы GGG вышел на ринг 5 мая независимо от решения, которое вынесет комиссия по делу «Канело».
Команда казахстанца хочет, чтобы GGG вышел на ринг 5 мая независимо от решения, которое вынесет комиссия по делу «Канело».
Журналист ESPN Дэн Рафаэль прокомментировал перспективы платной трансляции следующего боя Геннадия Головкина на телеканале HBO, если Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицирует его соперника Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
Команда казахстанца хочет, чтобы GGG вышел на ринг 5 мая независимо от решения, которое вынесет комиссия по делу «Канело». Сам Головкин сказал, что готов драться в запланированную дату.
«Если Головкин
Слушание комиссии, по итогам которого будет принято окончательное решение о проведении либо отмене боя, состоится 18 апреля.
Напомним, 6 марта стало известно, что
Во взятых позже у «Канело»
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