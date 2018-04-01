Эксперт оценил вероятность платного показа боя Головкина на канале HBO без «Канело»

Источник: Zakon.kz

Журналист ESPN Дэн Рафаэль прокомментировал перспективы платной трансляции следующего боя Геннадия Головкина на телеканале HBO, если Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицирует его соперника Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

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Команда казахстанца хочет, чтобы GGG вышел на ринг 5 мая независимо от решения, которое вынесет комиссия по делу «Канело». Сам Головкин сказал, что готов драться в запланированную дату.

«Если Головкин все-таки будет драться 5 мая, оставит ли HBO этот бой на PPV? — Из того, что я слышал, — возможно», — ответил Рафаэль.

Слушание комиссии, по итогам которого будет принято окончательное решение о проведении либо отмене боя, состоится 18 апреля.

Напомним, 6 марта стало известно, что допинг-проба, взятая у Сауля Альвареса в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол.

Во взятых позже у «Канело» допинг-пробах запрещенных препаратов обнаружено не было.

Бой-реванш между Альваресом и Головкиным должен пройти 5 мая.