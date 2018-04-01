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14:26 (мск), источник: Publika.md

Синоптики объявили желтый код метеоопасности из-за сильного ветра

Государственная гидрометеослужба объявила в Оргееве желтый код метеоопасности из-за сильного ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 41% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

По информации синоптиков, 1 апреля во второй половине дня ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15−20 м/c.

Желтый код метеоопасности будет действителен до 2 апреля.

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