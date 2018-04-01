Синоптики объявили желтый код метеоопасности из-за сильного ветра
Государственная гидрометеослужба объявила в Оргееве желтый код метеоопасности
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Государственная гидрометеослужба объявила в Оргееве желтый код метеоопасности
По информации синоптиков, 1 апреля во второй половине дня ожидается усиление
Желтый код метеоопасности будет действителен до 2 апреля.
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