Таджикская авиакомпания приостановила полеты в Иркутск
Это связано с конфликтом авиавластей.
Это связано с конфликтом авиавластей.
Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» сообщила, что согласно телеграмме, полученной от Росавиации 31 марта 2018 года, полеты по некоторым направлениям в Россию приостановлены. В частности, отменяется рейс
Уточним, что рейсы в Иркутск и из Иркутска в столицу Таджикистана Душанбе должны были выполняться со 2 апреля по понедельникам.
Конфликт авиавластей начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» на полеты по некоторым направлениям.
Среди отмененных также рейсы в Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск,
Все билеты будут возвращены по месту их приобретения.
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