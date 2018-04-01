Таджикская авиакомпания приостановила полеты в Иркутск

Источник: Комсомольская правда

Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» сообщила, что согласно телеграмме, полученной от Росавиации 31 марта 2018 года, полеты по некоторым направлениям в Россию приостановлены. В частности, отменяется рейс Душанбе-Иркутск-Душанбе. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Уточним, что рейсы в Иркутск и из Иркутска в столицу Таджикистана Душанбе должны были выполняться со 2 апреля по понедельникам.

Конфликт авиавластей начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» на полеты по некоторым направлениям.

Среди отмененных также рейсы в Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на эксплуатацию трассы «Худжанд-Москва-Худжанд». Рейсы Душанбе-Москва-Душанбе, Душанбе-Новосибирск-Душанбе, Худжанд-Новосибирск-Худжанд, Худжанд-Краснодар-Худжанд и Куляб-Москва-Куляб будут выполняться по расписанию.