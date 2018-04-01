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15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Движение на трассе М-5 в Самарской области восстановлено

Многокилометровый затор возник из-за ДТП с участием фуры.

Источник: Reuters

Движение на трассе М-5 «Урал» в районе села Валы в Самарской области восстановлено. Оно осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», которое отвечает за содержание трассы.

Устранить затор удалось за 1,5 часа. Рядом с местом аварии организовали реверсивное движение. Сейчас все последствия ДТП устанили.

Напомним, в районе села Валы столкнулись большегруз и «Газель». При этом фура «сложилась» пополам, перекрыв большую часть дороги. Из-за этого на М-5 скопилась длинная пробка. По сообщениям очевидцев, в какой-то момент затор растянулся на 20 км.

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