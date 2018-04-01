Движение на трассе М-5 в Самарской области восстановлено
Многокилометровый затор возник
Многокилометровый затор возник
Движение на трассе М-5 «Урал» в районе села Валы в Самарской области восстановлено. Оно осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», которое отвечает за содержание трассы.
Устранить затор удалось за 1,5 часа. Рядом с местом аварии организовали реверсивное движение. Сейчас все последствия ДТП устанили.
Напомним, в районе села Валы столкнулись большегруз и «Газель». При этом фура «сложилась» пополам, перекрыв большую часть дороги.
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