В Новосибирске ожидается мокрый снег и гололед
В понедельник столбик термометра опустится до -3 градусов.
В понедельник столбик термометра опустится до -3 градусов.
Рабочая неделя начнется в Новосибирске с гололеда и мокрого снега, такой прогноз делают синоптики
— Атмосферные явления: переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах сильная гололедица, — предупреждают в гидромете.
Этой ночью также ожидается мокрый снег и похолодание до -11 градусов. В области при прояснениях возможно похолодание до -21 градуса, днем до -6.
Согласно долгосрочному прогнозу портала Яндекс. Погода, подобные условия сохранятся на протяжении трех ближайших дней. Днем перемен станет четверг, тогда выглянет солнце, а столбик термометра поднимется выше нулевой отметки, но серьезного потепления ждать не стоит, максимум что обещают синоптики новосибирцам на этой неделе — это +4 градуса.
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