Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
19:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ожидается мокрый снег и гололед

В понедельник столбик термометра опустится до -3 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя начнется в Новосибирске с гололеда и мокрого снега, такой прогноз делают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. 2 апреля в городе ожидается температура от -1 до -3 градусов, ветер западный 5−10 метров в секунду.

— Атмосферные явления: переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах сильная гололедица, — предупреждают в гидромете.

Этой ночью также ожидается мокрый снег и похолодание до -11 градусов. В области при прояснениях возможно похолодание до -21 градуса, днем до -6.

Согласно долгосрочному прогнозу портала Яндекс. Погода, подобные условия сохранятся на протяжении трех ближайших дней. Днем перемен станет четверг, тогда выглянет солнце, а столбик термометра поднимется выше нулевой отметки, но серьезного потепления ждать не стоит, максимум что обещают синоптики новосибирцам на этой неделе — это +4 градуса.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жуткое ДТП парализовало движение на мосту в Нижнем Новгороде: есть жертвы
Умерла журналист "Комсомольской правды" Лариса Кафтан
Сигнализацию в ТЦ перевели в режим ручного управления
На какие районы России может упасть китайская станция
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Самый титулованный футболист в истории нашелся во Франции
В Вашингтоне арестовали не платившего в элитных барах британца
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь