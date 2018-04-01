В Новосибирске ожидается мокрый снег и гололед

Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя начнется в Новосибирске с гололеда и мокрого снега, такой прогноз делают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. 2 апреля в городе ожидается температура от -1 до -3 градусов, ветер западный 5−10 метров в секунду.

— Атмосферные явления: переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах сильная гололедица, — предупреждают в гидромете.

Этой ночью также ожидается мокрый снег и похолодание до -11 градусов. В области при прояснениях возможно похолодание до -21 градуса, днем до -6.