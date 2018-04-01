Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Поклонники «разгадали» пол ребенка Тарасова и Костенко
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
16:08 (мск), источник: Sputnik

На смену жаре в Узбекистан пришли заморозки

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. По данным Узгидромета, на территорию Узбекистана через Каспийское море идет влажная и относительно прохладная воздушная масса с районов Поволжья.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 58% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputnik

В понедельник, 2 апреля, по большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, возможны грозы.

Ожидается также усиление ветра до 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с.

1−2 апреля температура воздуха в дневные часы понизится до 5−10 градусов тепла, по северу до 2−7 градусов тепла.

Ночью столбики термометров опустятся нуля градусов, местами возможны заморозки до 1−2 градусов мороза.

Отметим, что в конце марта в республике наблюдалась жара, в некоторых регионах воздух прогревался до 33 градусов. При этом в Ташкенте 26 марта завершился отопительный сезон. Теперь тепло в жилых домах, а также в детских сада, образовательных и лечебных учреждениях появится только в ноябре.

В связи с резким похолоданием МЧС Узбекистана призывает население правильно оценивать погодные условия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Возвращение домой, или Как Мирзиёев посещал свою малую родину
В Узбекистане произошло второе землетрясение за сутки
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
Эксперты: Цивилев может стать эффективным губернатором
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь