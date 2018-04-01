На смену жаре в Узбекистан пришли заморозки

В понедельник, 2 апреля, по большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, возможны грозы.

Отметим, что в конце марта в республике наблюдалась жара, в некоторых регионах воздух прогревался до 33 градусов. При этом в Ташкенте 26 марта завершился отопительный сезон. Теперь тепло в жилых домах, а также в детских сада, образовательных и лечебных учреждениях появится только в ноябре.