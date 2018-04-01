На устрашающие экскурсии в СИЗО сводили госслужащих Алматинской области

Источник: Kazinform

Организаторами проекта является департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области совместно с областным департаментом уголовно-исполнительной системы. К слову, проект впервые реализуется в регионе.

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«Главная цель — формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников субъектов квазигосударственного сектора и “погрузить их в мир заключенных”, ощутить тягости нахождения в учреждениях лишения свободы», — пояснила официальный представитель департамента Сымбат Исрапулова.

В экскурсии участвовали государственные служащие, непосредственно контактирующие и рассматривающие обращение жителей во время своих обязанностей.

Сотрудники следственного изолятора, сопровождая участников экскурсии, показали библиотеку для заключенных, следственные кабинеты, камеры для преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, место для прогулки, покрытое сверху решеткой, заключенных, выполняющих техническую работу, карцер, территория которого составляет всего 2 квадратных метра.

«Участвуя в проекте, получил очень важную информацию, думаю, полученные впечатления и мысли, вызывающие страх от тяжести нахождения под стражей, способствуют сохранить общество от коррупции», — отметил главный специалист управления сельского хозяйства Алматинской области Саят Саргалдаков.