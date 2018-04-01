На что новая «Мисс Казахстан» потратит свои выигранные миллионы
Новая красавица страны Альфия Ерсайын рассказала, куда потратит свои выигранные на «Мисс Казахстан» миллионы, пишет NUR.KZ.
Новая красавица страны Альфия Ерсайын рассказала, куда потратит свои выигранные на «Мисс Казахстан» миллионы, пишет NUR.KZ.
За первое место на конкурсе казахстанка получила чек на 3 миллиона тенге.
«Я очень рада этой победе, для меня это большая честь. Спасибо всем, спасибо родителям. Свои 3 миллиона я потрачу частично на благотворительность, часть — на помощь родителям», — сказала после своей победы «Мисс Атырау».
Часть своих миллионов красавица пожертвует благотворительному фонду, а также дому престарелых и детскому дому.
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