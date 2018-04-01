В Екатеринбурге снесли основание телебашни

Источник: РИА Новости

Недостроенная телебашня, расположенная в центре Екатеринбурга, была подорвана 24 марта. В результате взрыва обрушилась ее большая часть, осталось только основание.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgvu5fsD9kz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.35249042145594% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgvu5fsD9kz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Екатеринбурге снесли недостороенную телевизионную башню. Специалисты провели эту сложную операцию на высоком уровне, основная часть бетонной трубы аккуратно сложилась и приземлилась ровно на подушку из грунта. Кто-то скажет — «сносить не строить», но, поверьте, такой филигранный демонтаж говорит о качестве уральских специалистов. Я знаю, вокруг сноса башни было много дискуссий, звучали полярные мнения. Многие горожане жалеют о сносе. Еще раз выскажусь по этому поводу. 1. И я лично, и свердловская власть в целом с большим уважением относимся к мнению жителей региона по любым вопросам. Я благодарен людям, которые высказывают свое мнение, даже когда они критикуют власть. Я благодарен и «защитникам башни». Ваше неравнодушие, ваша гражданская позиция — сильная сторона Екатеринбурга и Свердловской области. 2. Власти часто приходится принимать решения, которые не нравятся той или иной части общества. Угодить всем нельзя. Но иногда ради движения вперед приходится брать на себя груз ответственности и идти на шаги, которые будут критиковать. Это тяжелая, но необходимая часть моей работы. Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я как губернатор, разумеется, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным. 3. Ни один из возможных проектов сохранения башни не имел работающего экономического механизма. Объявляли конкурсы, спрашивали у всего города и мира — что делать с башней? Решения не нашлось. Нужно было либо оставлять как есть, либо сносить и возвращать этот участок городу. 4. Понимаю эмоции тех, кто привязался к башне как к части городского пейзажа. Я и сам к ней привык. Но уверен, городу нужно движение вперед, нужно сделать этот огромный участок частью нормальной городской среды. В субботу мы перевернули очередную страницу в истории Екатеринбурга. Для многих это непросто. Поверьте, и для меня решение было трудным. И все же оно было принято и воплощено в жизнь. Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться. (На фото проект новой ледовой арены, которая будет построена на месте башни).</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Куйвашев</a> (@evgenykuyvashev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-25T12:14:58+00:00">25 Бер 2018 р. о 5:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Первого апреля с опережением срока завершены работы по демонтажу надземной части объекта незавершенного строительства. Снос оставшейся части трубы произведен при помощи комплекса работ с применением механизированной техники. Демонтаж был выполнен в строгом соответствии с проектной документацией, обеспечена абсолютная безопасность для жителей и близлежащих зданий. Очистить площадку планируется к середине мая 2018 года», — сказал Крицкий.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено.