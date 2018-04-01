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19:45 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге снесли основание телебашни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Основание недостроенной телебашни в воскресенье было снесено в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости Данил Крицкий, генеральный директор АО «Ледовая арена», которое будет возводить ледовую арену на месте башни.

Источник: РИА Новости

Недостроенная телебашня, расположенная в центре Екатеринбурга, была подорвана 24 марта. В результате взрыва обрушилась ее большая часть, осталось только основание.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первого апреля с опережением срока завершены работы по демонтажу надземной части объекта незавершенного строительства. Снос оставшейся части трубы произведен при помощи комплекса работ с применением механизированной техники. Демонтаж был выполнен в строгом соответствии с проектной документацией, обеспечена абсолютная безопасность для жителей и близлежащих зданий. Очистить площадку планируется к середине мая 2018 года», — сказал Крицкий.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено.

Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

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