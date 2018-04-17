Соль и вееры: что носили с собой женщины разных эпох
Эволюция содержимого женских сумок с конца XIX века до нашего времени.
Эволюция содержимого женских сумок с конца XIX века до нашего времени.
Что лежит в женкой сумке? Мужчины задаются этим вопросом с самого момента появления этого аксессуара. И каждый раз ответ будет разным — это зависит не столько от самой девушки, сколько от эпохи, в которой она живет. «Газета.Ru» рассказывает о том, как жилось женскому полу в викторианский период и как с тех пор эволюционировало содержимое дамской сумочки.
Сумка начала приобретать функцию аксессуара именно в викторианскую эпоху. Все началось с того, что к обыкновенному кошельку для монет прикрепили ремешок, чтобы было проще носить его на поясе. Кошелек стал чуть больше, обзавелся маленькими кармашками и превратился в сумку, а женщины стали задумываться о том, как сочетать этот аксессуар с одеждой. Модель представляла собой тканевый мешок с застежкой в металлической раме — с такими ходили еще наши бабушки, а похожие
Второй по важности вещью в сумке после денег стал носовой платок. Поскольку открыто зевать, чихать, кашлять и тем более сморкаться было неприлично, настоящая леди могла это сделать только в платок, отойдя в сторонку или, как минимум, отвернувшись подальше от стола, и при этом насколько можно быстрее и тише. Дневной вариант платка, как правило, был из хлопка, льна или шелка и белого или кремового цвета. А для вечернего выхода дамы брали с собой платки с вышивками, монограммами и отделкой из кружева.
Следующее, что можно было найти в такой сумке — это красивый металлический футляр с солью. И нет, она была нужна не для того, чтобы отпугивать вампиров и прочую нечисть. Соль с ароматическими травами служила деликатной альтернативой нашатыря, чтобы привести даму в чувство. А падали девушки в обморок не
На самом деле обморок был целым секретным оружием, с помощью которого можно было отвести общественное внимание от соперницы или привлечь
Это удовольствие могло быть опасным для здоровья, поэтому производители нюхательных солей тех лет предупреждали девушек об опасности злоупотребления обмороками.
Еще одной вещью, которую могла носить викторианская женщина в сумочке, была визитница. Это касается только солидных состоятельных дам, которые носили в специальных футлярах печатные, рукописные или сделанные через трафарет визитки — свои и мужа. Обмен визитками тоже был важной традицией, с его помощью завязывались связи с влиятельными людьми. Как правило, визитками пользовались женщины: они оставляли их в гостях или, например, в ресторанах, чтобы счет прислали мужу.
Все атрибуты для наведения красоты оставлялись дома, потому что не было никакой необходимости носить их с собой. Ни одна леди не выходила из дома до тех пор, пока ее прическа, макияж и одежда не будут безупречны, поэтому расчески, зеркала и косметику оставляли на туалетном столике. К слову, макияж тогда еще тоже еще не пользовался популярностью — это было присуще дамам в возрасте, чтобы скрыть недостатки, а юным девушкам следовало лишь слегка припудриться и нанести румяна.
Поправлять платье на улице было дурным тоном. Точно так же, как и оглядываться назад, слишком быстро ходить, рассматривать витрины магазинов и появляться вне дома без перчаток.
Поскольку не все могли позволить себе горничных и прихорашивались самостоятельно, спустя некоторое время в женской сумке все же стали появляться румяна, зеркальце и гребень. В жаркую погоду было не обойтись без веера — необходимый аксессуар леди 20-х годов.
Ведущую роль в эволюции сумок и их содержимого сыграла эмансипация. В 30-е женщины уже могут позволить себе курить вне стен своей комнаты, поэтому к списку добавляется портсигар с папиросами и спички в изящном футляре. Платки никуда не деваются (как и запрет на кашель) и становятся разноцветными: теперь их можно подобрать под сумку или одежду. Сами сумки тоже на месте не стоят: теперь их шьют из гобеленов, а ручки делают мягкими.
Девушка 40-х годов обязательно брала с собой небольшую брошюру, чтобы показательно почитать сидя на скамейке, маленькую таблетницу и заколки на случай, если развалится сложная прическа.
Сумка 50−60-х годов уже становится похожа на современный клатч. Потребности женщин меняются, солнцезащитные очки вытесняют веер, а румяна — яркая помада. В этот период также появляется такое разнообразие фасонов и материалов, что уже сложно назвать
В 70-е среднестатистическая сумка становится крупнее в два раза и напоминает привычную нам
В 80-х спички наконец вытесняет зажигалка, вместо заколок — резинки для волос. На ключи от дома вешался цветастый брелок, а в кармашке лежала фотография
Следующее десятилетие в прямом смысле добавило тяжести женщинам в виде пейджера и флакончика духов, каждая вторая девушка носит с собой
Сегодня минимальный набор вещей, которые обыкновенная девушка предпочитает всегда носить при себе, значительно расширился. Он может включать в себя все вышеперечисленное, только вместо соли — карманная аптечка, а вместо нескольких гаджетов — один смартфон. Кстати, портативную зарядку от него тоже нужно взять с собой. В тяжелых условиях мегаполиса девушке всегда нужен крем для рук и увлажняющая губная помада. Обязательно пластырь, потому что эти очень удобные туфли
Антисептик для рук, чтобы не искать уборную перед тем, как съесть