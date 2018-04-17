Соль и вееры: что носили с собой женщины разных эпох

Что лежит в женкой сумке? Мужчины задаются этим вопросом с самого момента появления этого аксессуара. И каждый раз ответ будет разным — это зависит не столько от самой девушки, сколько от эпохи, в которой она живет. «Газета.Ru» рассказывает о том, как жилось женскому полу в викторианский период и как с тех пор эволюционировало содержимое дамской сумочки.

Сумка начала приобретать функцию аксессуара именно в викторианскую эпоху. Все началось с того, что к обыкновенному кошельку для монет прикрепили ремешок, чтобы было проще носить его на поясе. Кошелек стал чуть больше, обзавелся маленькими кармашками и превратился в сумку, а женщины стали задумываться о том, как сочетать этот аксессуар с одеждой. Модель представляла собой тканевый мешок с застежкой в металлической раме — с такими ходили еще наши бабушки, а похожие мини-кошельки для мелочи можно до сих пор купить. Кошельки «для особого случая» были вышиты бисером, а к 1870-м их начали делать из кожи.

Второй по важности вещью в сумке после денег стал носовой платок. Поскольку открыто зевать, чихать, кашлять и тем более сморкаться было неприлично, настоящая леди могла это сделать только в платок, отойдя в сторонку или, как минимум, отвернувшись подальше от стола, и при этом насколько можно быстрее и тише. Дневной вариант платка, как правило, был из хлопка, льна или шелка и белого или кремового цвета. А для вечернего выхода дамы брали с собой платки с вышивками, монограммами и отделкой из кружева.

Следующее, что можно было найти в такой сумке — это красивый металлический футляр с солью. И нет, она была нужна не для того, чтобы отпугивать вампиров и прочую нечисть. Соль с ароматическими травами служила деликатной альтернативой нашатыря, чтобы привести даму в чувство. А падали девушки в обморок не из-за чересчур затянутых корсетов, вопреки распространенному мнению. Да, иногда завязки могли перетянуть, но это случалось редко. Дело в том, что викторианская женщина должна была быть деликатной и пассивной. А потерять сознание — значил проявить высшую степень пассивности. Так считали мужчины.

На самом деле обморок был целым секретным оружием, с помощью которого можно было отвести общественное внимание от соперницы или привлечь какого-то конкретного человека, просто упав рядом с ним.

Это удовольствие могло быть опасным для здоровья, поэтому производители нюхательных солей тех лет предупреждали девушек об опасности злоупотребления обмороками.

Еще одной вещью, которую могла носить викторианская женщина в сумочке, была визитница. Это касается только солидных состоятельных дам, которые носили в специальных футлярах печатные, рукописные или сделанные через трафарет визитки — свои и мужа. Обмен визитками тоже был важной традицией, с его помощью завязывались связи с влиятельными людьми. Как правило, визитками пользовались женщины: они оставляли их в гостях или, например, в ресторанах, чтобы счет прислали мужу.

Все атрибуты для наведения красоты оставлялись дома, потому что не было никакой необходимости носить их с собой. Ни одна леди не выходила из дома до тех пор, пока ее прическа, макияж и одежда не будут безупречны, поэтому расчески, зеркала и косметику оставляли на туалетном столике. К слову, макияж тогда еще тоже еще не пользовался популярностью — это было присуще дамам в возрасте, чтобы скрыть недостатки, а юным девушкам следовало лишь слегка припудриться и нанести румяна.

Поправлять платье на улице было дурным тоном. Точно так же, как и оглядываться назад, слишком быстро ходить, рассматривать витрины магазинов и появляться вне дома без перчаток.

Поскольку не все могли позволить себе горничных и прихорашивались самостоятельно, спустя некоторое время в женской сумке все же стали появляться румяна, зеркальце и гребень. В жаркую погоду было не обойтись без веера — необходимый аксессуар леди 20-х годов.

Ведущую роль в эволюции сумок и их содержимого сыграла эмансипация. В 30-е женщины уже могут позволить себе курить вне стен своей комнаты, поэтому к списку добавляется портсигар с папиросами и спички в изящном футляре. Платки никуда не деваются (как и запрет на кашель) и становятся разноцветными: теперь их можно подобрать под сумку или одежду. Сами сумки тоже на месте не стоят: теперь их шьют из гобеленов, а ручки делают мягкими.

Девушка 40-х годов обязательно брала с собой небольшую брошюру, чтобы показательно почитать сидя на скамейке, маленькую таблетницу и заколки на случай, если развалится сложная прическа.

Сумка 50−60-х годов уже становится похожа на современный клатч. Потребности женщин меняются, солнцезащитные очки вытесняют веер, а румяна — яркая помада. В этот период также появляется такое разнообразие фасонов и материалов, что уже сложно назвать какую-то определенную характерную модель: девушки носят с собой и привычные кошельки, и хрустальные шкатулки.

В 70-е среднестатистическая сумка становится крупнее в два раза и напоминает привычную нам сумку-шоппер. В ней лежит все: платок, документы, сигареты, косметика, ручка с записной книжкой, очки, и на обратном пути домой к этому списку добавлялись покупки.

В 80-х спички наконец вытесняет зажигалка, вместо заколок — резинки для волос. На ключи от дома вешался цветастый брелок, а в кармашке лежала фотография кого-то любимого. Также важное место занимали средства личной гигиены и пилочка для ногтей.

Следующее десятилетие в прямом смысле добавило тяжести женщинам в виде пейджера и флакончика духов, каждая вторая девушка носит с собой CD-диски. Перцовый баллончик, к слову, тоже для многих стал необходимостью. А в нулевых стали носить с собой более-менее компактные телефоны, обязательно MP3-плеер, наушники и иногда небольшой, уже цифровой, фотоаппарат.

Сегодня минимальный набор вещей, которые обыкновенная девушка предпочитает всегда носить при себе, значительно расширился. Он может включать в себя все вышеперечисленное, только вместо соли — карманная аптечка, а вместо нескольких гаджетов — один смартфон. Кстати, портативную зарядку от него тоже нужно взять с собой. В тяжелых условиях мегаполиса девушке всегда нужен крем для рук и увлажняющая губная помада. Обязательно пластырь, потому что эти очень удобные туфли почему-то опять натирают, а в косметичку надо не забыть положить матирующие салфетки для лица.