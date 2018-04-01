Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу

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В мероприятии участвовали более 200 байкеров со всех городов Узбекистана, а также из Кыргызстана и Казахстана.

Мероприятие носило благотворительный характер. Гостями этого события стали воспитанники детских домов и ребята из малообеспеченных семей.

Организаторы вручили им подарки.

Также в открытии мотосезона выступили воспитанники детского дома № 15 Букинского района, среди них были участницы проекта «Ты супер! Танцы» — Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова. Девочки выступили под бурные аплодисменты присутствующих.

Несмотря на холодную погоду, многие жители Ташкента пришли на мероприятие с детьми.