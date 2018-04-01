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21:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Более 100 торговых центров Астаны проверят на безопасность

АСТАНА, 1 апр — Sputnik. На предмет противопожарной безопасности будут проверены 117 объектов торговли, сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

Источник: Sputniknews.kz
Фоторепортаж
Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Сообщается, что комиссионные обходы крупных ТРЦ запланированы департаментом по чрезвычайным ситуациям по городу Астане в области противопожарной безопасности совместно с сотрудниками районных акиматов.

«Руководителям объектов ««Хан шатыр», «Керуен», «Азия парк», «Думан») были розданы памятки и инструкции по противопожарной безопасности. Вчера 31 марта были проведены пожарно-тактические учения ТРЦ «Евразия», где были отработаны действия персонала торгового дома и сотрудников Департамента по эвакуации посетителей и ликвидации условной ЧС», — написала на своей странице в Facebook Жургенбаева.

Она пояснила, что 7 апреля в 11.00 в ТРЦ «Хан Шатыр», «Mega Silkway», «Аружан», «Керуен», «Керуен Сити», «Астана Молл» единовременно будет проведена ситуационная игра в виде «Квеста» по разъяснению правил безопасности и оказания первой медицинской помощи в случаях ЧС с участием школьников, детей с особыми потребностями и их родителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казахстанские торговые центры стали проверять на пожарную безопасность после трагедии в Кемерово. Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Огонь унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.

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