Более 100 торговых центров Астаны проверят на безопасность

Источник: Sputniknews.kz

Сообщается, что комиссионные обходы крупных ТРЦ запланированы департаментом по чрезвычайным ситуациям по городу Астане в области противопожарной безопасности совместно с сотрудниками районных акиматов.

«Руководителям объектов ««Хан шатыр», «Керуен», «Азия парк», «Думан») были розданы памятки и инструкции по противопожарной безопасности. Вчера 31 марта были проведены пожарно-тактические учения ТРЦ «Евразия», где были отработаны действия персонала торгового дома и сотрудников Департамента по эвакуации посетителей и ликвидации условной ЧС», — написала на своей странице в Facebook Жургенбаева.

Она пояснила, что 7 апреля в 11.00 в ТРЦ «Хан Шатыр», «Mega Silkway», «Аружан», «Керуен», «Керуен Сити», «Астана Молл» единовременно будет проведена ситуационная игра в виде «Квеста» по разъяснению правил безопасности и оказания первой медицинской помощи в случаях ЧС с участием школьников, детей с особыми потребностями и их родителей.