Более 100 торговых центров Астаны проверят на безопасность
АСТАНА, 1 апр — Sputnik. На предмет противопожарной безопасности будут проверены 117 объектов торговли, сообщила
АСТАНА, 1 апр — Sputnik. На предмет противопожарной безопасности будут проверены 117 объектов торговли, сообщила
Сообщается, что комиссионные обходы крупных ТРЦ запланированы департаментом по чрезвычайным ситуациям по городу Астане в области противопожарной безопасности совместно с сотрудниками районных акиматов.
«Руководителям объектов ««Хан шатыр», «Керуен», «Азия парк», «Думан») были розданы памятки и инструкции по противопожарной безопасности. Вчера 31 марта были проведены
Она пояснила, что 7 апреля в 11.00 в ТРЦ «Хан Шатыр», «Mega Silkway», «Аружан», «Керуен», «Керуен Сити», «Астана Молл» единовременно будет проведена ситуационная игра в виде «Квеста» по разъяснению правил безопасности и оказания первой медицинской помощи в случаях ЧС с участием школьников, детей с особыми потребностями и их родителей.
Казахстанские торговые центры стали проверять на пожарную безопасность после трагедии в Кемерово. Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Огонь унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.
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