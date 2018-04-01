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19:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируются снег, метель и ухудшение видимости

УФА, 1 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В первую неделю апреля погода будет ближе к зимней, ее характер будет неустойчивым. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями.

Источник: Башинформ

2 апреля ночью снег, местами небольшой, слабая метель, днем местами небольшой дождь со снегом. Слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица, снежный накат. Ветер южный 5−10 м/с, ночью порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -11°, днем +1,+6°.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге, тумане 500−1000 м.

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