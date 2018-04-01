В Башкирии прогнозируются снег, метель и ухудшение видимости
УФА, 1 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В первую неделю апреля погода будет ближе к зимней, ее характер будет неустойчивым. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями.
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