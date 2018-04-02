Продажи новых iPad разгонят старыми

С начала апреля в re: Store, Cstore и «М. Видео» можно будет сдать старый iPad в обмен на скидку на новый, сообщили «Ъ» представители ритейлеров. Партнером программы стала американская Belmont, вышедшая в Россию в 2017 году с trade-in для iPhone. Одновременно ритейлеры запустили предзаказы на iPad с 9,7-дюймовым экраном, представленный Apple 27 марта; его продажу также планируют начать в апреле.



Trade-in для iPad вводится бессрочно, как и аналогичная программа для iPhone, доля продаж по которой растет, рассказала представитель Inventive Retail Group (управляет re: Store) Людмила Семушина. «На первом этапе одним из партнеров будет Belmont, но возможно появление и других», — уточнила она. В re: Store будут приниматься модели, начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения. Уровень скидки устанавливает специальное ПО. «Например, если сдаете iPad Air 2, скидка на сопоставимую модель из новой линейки составит до 35% в зависимости от состояния устройства», — говорит госпожа Семушина.



В Cstore получить скидку до 40% за старый iPad можно не только на новые модели, но также на MacBook, iMac или iPhone, отметила коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. В Cstore программа также запускается на постоянной основе, покупатели смогут сдать все модели начиная с iPad 2, кроме iPad Pro.



В «М. Видео» Belmont лишь выкупает сданные устройства, а для оценки скидки ритейлер использует собственное ПО, сообщила представитель ритейлера Валерия Андреева.



При сдаче iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini клиенты получат скидку от 1,5 тыс. до 9 тыс. руб. на покупку любого смартфона или планшета.



Belmont — один из покупателей сданных в «М. Видео» iPad, но не имеет отношения к тому, как организован trade-in ритейлера, подтвердили в американской компании.



Belmont работает по программе trade-in iPad с re: Store и Cstore, которым предоставляет ПО для распознавания и оценки устройств, а также отвечает за их последующую реализацию, отметил заместитель гендиректора российского представительства компании Андрей Захаров. Собранные устройства Belmont реализует в России, США, Мексике, Бразилии, Колумбии, Великобритании, Чехии, Швеции, ОАЭ, Китае и других странах. «Основная сложность была в том, что iPad без сим-карт не имеют уникального номера IMEI, по которому можно распознать модель. Такие планшеты программа будет идентифицировать по серийному номеру», — рассказал господин Захаров.



Рынок планшетов в России падает: в 2017 году в штучном выражении он сократился на 21,8%, до 3,7 млн штук, напоминает аналитик IDC Наталья Виноградова. В денежном выражении падение менее заметное — на 1,7%. Впрочем, продукцию Apple это пока не затрагивает: поставки планшетов на iOS в 2017 году в штуках выросли на 45,6%. Тенденцию подтверждают и в «М. Видео», где в январе-феврале 2018 года штучный оборот планшетов снизился на 20% год к году, но устройства Apple, наоборот, нарастили долю и прибавили в штуках 44%.



Но спросу на iPad может помешать их продолжительный жизненный цикл. Акция не будет иметь массового спроса, а станет лишь попыткой выжать последнее из рынка планшетов, который переживает не лучшие времена, категоричен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Большинство обновляет планшеты, только когда старое устройство полностью выходит из строя, а средний срок их службы — пять-шесть лет», — отмечает он. Сейчас у большого числа потребителей на руках находятся устройства, которым больше трех или даже четырех лет, подтверждает госпожа Виноградова. Кроме того, спрос на планшеты на вторичном рынке «почти нулевой», добавляет господин Муртазин.



МТС пока не планирует trade-in для iPad, сообщили в компании. «Вымпелком» анализирует такую возможность. «МегаФон» также рассматривает запуск такой программы, но пока «делает основной упор на расширение списка принимаемых смартфонов». В «Евросети» отказались от комментариев, в Apple на запрос не ответили.



Юлия Тишина.