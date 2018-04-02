Продажи новых iPad разгонят старыми
В России стартует
К выходу новой модели iPad российские ритейлеры впервые запустят программу
В России стартует
К выходу новой модели iPad российские ритейлеры впервые запустят программу
С начала апреля в re: Store, Cstore и «М. Видео» можно будет сдать старый iPad в обмен на скидку на новый, сообщили «Ъ» представители ритейлеров. Партнером программы стала американская Belmont, вышедшая в Россию в 2017 году с
В Cstore получить скидку до 40% за старый iPad можно не только на новые модели, но также на MacBook, iMac или iPhone, отметила коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. В Cstore программа также запускается на постоянной основе, покупатели смогут сдать все модели начиная с iPad 2, кроме iPad Pro.
В «М. Видео» Belmont лишь выкупает сданные устройства, а для оценки скидки ритейлер использует собственное ПО, сообщила представитель ритейлера Валерия Андреева.
При сдаче iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini клиенты получат скидку от 1,5 тыс. до 9 тыс. руб. на покупку любого смартфона или планшета.
Belmont — один из покупателей сданных в «М. Видео» iPad, но не имеет отношения к тому, как организован
Belmont работает по программе
Рынок планшетов в России падает: в 2017 году в штучном выражении он сократился на 21,8%, до 3,7 млн штук, напоминает аналитик IDC Наталья Виноградова. В денежном выражении падение менее заметное — на 1,7%. Впрочем, продукцию Apple это пока не затрагивает: поставки планшетов на iOS в 2017 году в штуках выросли на 45,6%. Тенденцию подтверждают и в «М. Видео», где в
Но спросу на iPad может помешать их продолжительный жизненный цикл. Акция не будет иметь массового спроса, а станет лишь попыткой выжать последнее из рынка планшетов, который переживает не лучшие времена, категоричен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Большинство обновляет планшеты, только когда старое устройство полностью выходит из строя, а средний срок их службы —
МТС пока не планирует
Юлия Тишина.
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