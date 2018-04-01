В Москве ожидается дождливая погода
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Дождь, начавшийся в Москве вечером в воскресенье, потянет за собой череду традиционных для весны осадков, так что столичным жителям в ближайшие дни могут пригодиться зонты, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.