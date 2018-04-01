В Москве ожидается дождливая погода

«В Москве начался дождь, он будет постепенно усиливаться и продлится как минимум до завтрашнего вечера. В ночь с понедельника на вторник дожди будут кратковременными, с вкраплениями слабого мокрого снега. В пятницу нас тоже ждут короткие ливневые дожди. Так что зонтики, что называется, брать уже нужно однозначно», — сказал Тишковец РИА Новости.