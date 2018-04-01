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19:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве ожидается дождливая погода

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Дождь, начавшийся в Москве вечером в воскресенье, потянет за собой череду традиционных для весны осадков, так что столичным жителям в ближайшие дни могут пригодиться зонты, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 44% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА Новости

«В Москве начался дождь, он будет постепенно усиливаться и продлится как минимум до завтрашнего вечера. В ночь с понедельника на вторник дожди будут кратковременными, с вкраплениями слабого мокрого снега. В пятницу нас тоже ждут короткие ливневые дожди. Так что зонтики, что называется, брать уже нужно однозначно», — сказал Тишковец РИА Новости.

По данным центра, в понедельник погода в столичном регионе вызвана теплым сектором циклона, насыщенного дождевыми тучами, температура прогреется уже на 2−3 градуса выше своей климатической нормы и достигнет днём плюс 6 — плюс 8 градусов.

В Москву наконец пришла весна
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
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