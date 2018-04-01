В Петербурге умер правнук композитора Римского-Корсакова

«Ушел из жизни Александр Андреевич Римский-Корсаков (1936−2018), правнук композитора, продолжатель рода по линии младшего сына — Владимира Николаевича. Вся жизнь его была связана с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина — многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора», — сообщает Музей-квартира Николая Римского-Корсакова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях. С юных лет, как и композитор, он увлекся астрономией. Но тогда интерес к звездному небу победила ядерная физика. Как вспоминал Александр Андреевич, это было ново, перспективно и страшно интересно. Еще в школьные годы обозначилась склонность к рисованию, проявившаяся затем во множестве акварельных и графических работ», — отмечается в сообщении.