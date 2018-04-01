В Петербурге умер правнук композитора Римского-Корсакова
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Александр
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Александр
«Ушел из жизни Александр Андреевич
Александр
«Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях. С юных лет, как и композитор, он увлекся астрономией. Но тогда интерес к звездному небу победила ядерная физика. Как вспоминал Александр Андреевич, это было ново, перспективно и страшно интересно. Еще в школьные годы обозначилась склонность к рисованию, проявившаяся затем во множестве акварельных и графических работ», — отмечается в сообщении.
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