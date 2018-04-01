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20:33 (мск), источник: m24.ru

В забеге «Апрель» в «Лужниках» приняли участие 5 тысяч человек

Участниками забега «Апрель» в «Лужниках» стали пять тысяч человек. Они открыли беговой сезон Московского марафона, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Забег «Апрель» проводится в столице уже второй раз. Как отметил замруководителя городского департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев, число участников спортивных мероприятий, подобных этому забегу, растет с каждым годом, что свидетельствует о популярности здорового образа жизни среди москвичей.

««Апрель» открывает серию забегов в преддверии самого главного старта — Московского марафона. Дистанция 5 километров позволяет размяться, не перетрудиться в начале сезона, — подчеркнул Кондаранцев.

Отмечается, что на старт пятикилометрового забега вышли как опытные бегуны, стремившиеся обновить личные рекорды, так и новички, а также представители спорта и телевидения.

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