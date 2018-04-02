Пасха готовит свои дары
Что ожидает москвичей на праздничной неделе.
Что ожидает москвичей на праздничной неделе.
В это воскресенье
1 апреля же отмечалось вербное воскресенье, а в следующие шесть дней предстоит строгий пост. В Москве к грядущему главному христианскому празднику готовится много мероприятий. В следующее воскресенье в столице стартует фестиваль «Пасхальный дар», он будет организован на 38 площадках, в их числе — Манежная и Тверская площади, Новый Арбат и Камергерский переулок. Там пройдут спектакли,
О том, что ждет москвичей на Площади революции, «Коммерсантъ FM» рассказала директор фонда «Артист» Ольга Каталина: «На сцене в этот день выступят Ирина Мирошниченко, Людмила Чурсина, Лариса Голубкина. Встречи пройдут в формате интерактивного творческого общения, музыкальной и литературной гостиной. На одной из площадок мы представим
Первый концерт пройдет в следующее воскресенье в 12.00 в зале имени Чайковского, второй — в 19.00 в Большом зале Московской консерватории. Так называемая звонильная программа охватит 50 храмов. Звоны пройдут в Зарядье, на Таганке и на Красной площади. Участие в них примут более 40 звонарей со всего мира.
Для детей будут организованы интерактивные спектакли — они пройдут в Камергерском переулке и на Манежной площади, сообщил продюсер проектов «Яркие люди» Владимир Яшин.
Это будут уличные театры без
каких-тозвезд, у нас другой формат с уклоном на детскую аудиторию. Восемь спектаклей, в том числе «Аленький цветочек», «Хозяйка медной горы», «Конек-горбунок». Полчаса на интерактив, полчаса на спектакль.
«Коммерсантъ FM» также узнал, что готовят к Пасхе столичные рестораны.
Совладелец ресторана «Одесса-мама» Анна Шпак: «Мы всех гостей будем угощать куличами и крашеными яйцами, которые заранее будут освящены. Дети с нашими аниматорами будут красить яйца и готовить пасхальные сувениры. Пасха в ресторане всегда проходит очень светло и приятно».
Весенний фестиваль «Пасхальный дар» стартует в столице 7 апреля и продлится до 15 числа.
Ася Карнаухова
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