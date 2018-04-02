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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Пасха готовит свои дары

Что ожидает москвичей на праздничной неделе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В это воскресенье католики-протестанты отмечали Пасху. Папа Римский обратился с посланием к верующим: в своей речи он также пожелал мира Сирии, Украине и Корейскому полуострову. Православные верующие будут встречать Пасху через неделю.

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1 апреля же отмечалось вербное воскресенье, а в следующие шесть дней предстоит строгий пост. В Москве к грядущему главному христианскому празднику готовится много мероприятий. В следующее воскресенье в столице стартует фестиваль «Пасхальный дар», он будет организован на 38 площадках, в их числе — Манежная и Тверская площади, Новый Арбат и Камергерский переулок. Там пройдут спектакли, мастер-классы и кулинарные поединки. К мероприятиям активно привлекают известных актеров, шеф-поваров и певцов.

О том, что ждет москвичей на Площади революции, «Коммерсантъ FM» рассказала директор фонда «Артист» Ольга Каталина: «На сцене в этот день выступят Ирина Мирошниченко, Людмила Чурсина, Лариса Голубкина. Встречи пройдут в формате интерактивного творческого общения, музыкальной и литературной гостиной. На одной из площадок мы представим мастер-классы с пасхальной тематике: можно будет создать авторскую куклу, изготовить открытку».

В честь Пасхи в Москве дважды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра.

Первый концерт пройдет в следующее воскресенье в 12.00 в зале имени Чайковского, второй — в 19.00 в Большом зале Московской консерватории. Так называемая звонильная программа охватит 50 храмов. Звоны пройдут в Зарядье, на Таганке и на Красной площади. Участие в них примут более 40 звонарей со всего мира.

Для детей будут организованы интерактивные спектакли — они пройдут в Камергерском переулке и на Манежной площади, сообщил продюсер проектов «Яркие люди» Владимир Яшин.

Это будут уличные театры без каких-то звезд, у нас другой формат с уклоном на детскую аудиторию. Восемь спектаклей, в том числе «Аленький цветочек», «Хозяйка медной горы», «Конек-горбунок». Полчаса на интерактив, полчаса на спектакль.
Владимир Яшин
Продюсер проектов «Яркие люди»

«Коммерсантъ FM» также узнал, что готовят к Пасхе столичные рестораны.

Совладелец ресторана «Одесса-мама» Анна Шпак: «Мы всех гостей будем угощать куличами и крашеными яйцами, которые заранее будут освящены. Дети с нашими аниматорами будут красить яйца и готовить пасхальные сувениры. Пасха в ресторане всегда проходит очень светло и приятно».

Шеф-повар ресторана русской кухни «Кококо» в Санкт-Петербурге Игорь Гришечкин: «Мы печем мини-порции, которые дарим всем гостям, красим яйца и всех желающих ими угощаем. Красим и куриные яйца, и перепелиные».

Пиар-менеджер ресторана авторской кухни White Rabbit Анна Тюрина: «Мы всегда делаем тематические украшения на столах: например, маленькие гнездышки с перепелиными яйцами на столах. Всегда отличаются блюда, каждый раз шеф-повар старается предложить что-то новое на эту же тему: иногда как комплимент, к примеру, подаются маленькие куличики с творожной массой».

Весенний фестиваль «Пасхальный дар» стартует в столице 7 апреля и продлится до 15 числа.

Ася Карнаухова

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