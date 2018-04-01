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21:36 (мск), источник: Sputnik.by

Более 300 объектов не прошли проверку МЧС

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Более 300 объектов массового скопления людей не прошли проверку МЧС, заявили в эфире телеканала ОНТ.

Источник: Sputnik.by
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Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Президент Александр Лукашенко 26 марта дал поручение МЧС до конца месяца организовать проверки объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь проверяются развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры и другие объекты.

За неделю более чем на 300 объектах выявлены нарушения. Результаты первого этапа проверок будут доступны всем гражданам. На специальной карте нанесены объекты, на которых выявлены нарушения. Каждый объект обозначен специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. При нажатии на маркер в меню справа можно увидеть перечень конкретных нарушений на объекте.

Текущие проверки — это системные мероприятия, которая ведется постоянно. МЧС проводит учения, в том числе с использованием вертолетов. «У нас в стране достаточно высокий уровень безопасности зданий, но не стоит говорить о жесткости, так как в отдельных странах требования еще серьезнее», — заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Ващенко отметил, что особенную важность в чрезвычайной ситуации имеет правильное поведение.

«В каждом населенном пункте есть возможность обучать людей правильному поведению в чрезвычайных ситуациях. В Минске можно попробовать работать с огнетушителем, научиться поведению в задымленном помещении», — рассказал Ващенко.

Один из таких центров работает в Гомеле. Министр отметил, что до открытия центра Гомельская область была лидером по количеству жертв в чрезвычайных ситуациях. Сейчас статистика изменилась в обратную сторону — меньше всего жертв именно в этом регионе.

Пожар в кемеровском ТЦ
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