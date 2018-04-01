«Яхту Сталина» оставят в Москве

Источник: Агентство «Москва»

ФГБУ «Канал имени Москвы» покупает за 20 млн руб. теплоход «Максим Горький» у Московского речного пароходства (входит в AEON Романа Троценко). Об этом рассказали в ФГБУ и подтвердил гендиректор МРП Константин Анисимов. Сделка будет закрыта до 19 апреля. «Максим Горький» построен в 1934 году на нижегородской верфи «Красное Сормово», неофициально считался личным теплоходом Сталина, но тот, видимо, на судне даже не побывал.

В разные годы на нем отдыхали представители высшего руководства СССР — от Лаврентия Берии до Леонида Брежнева.

Мебель и предметы интерьера для лайнера создавались по индивидуальным чертежам в стиле сталинского ампира. Но уже в 1960-е годы теплоход стали использовать для перевозки москвичей на пляжи в Подмосковье, а затем как прогулочное судно. До 2015 года «яхту Сталина» использовали для банкетов и приема правительственных делегаций, а в 2016 году законсервировали.

ФГБУ «Канал имени Москвы» находится в ведении Росморречфлота, управляет каналом длиной 128 км между реками Волга и Москва, построенным в 30-х годах XX века, и гидротехническими сооружениями в других регионах Центральной России. Также занимается поставками воды и передачей электроэнергии. Финансовые показатели не раскрываются.



О подготовке к продаже теплохода «Ъ» сообщал 15 января, основным претендентом считалось азербайджанское Каспийское морское пароходство. Но глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин уверен, что «судно имеет историческую ценность, его важно сохранить в культурном активе страны как память об эпохе грандиозных строек». Он пояснил, что «Максим Горький» как судно-музей планируется установить на приколе на набережной ЦПКиО имени Горького с возможностью отшвартовки и эксплуатации на реке.



С такой просьбой министр транспорта Максим Соколов уже обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, говорит господин Елянюшкин (в министерстве подтвердили отправку письма). По его словам, если Москва поддержит идею, придется частично разобрать верхнюю надстройку, чтобы провести теплоход к парку под мостами, и за год модернизировать его под музей (в частности, установить мультимедийные устройства, систему кондиционирования, отопления).