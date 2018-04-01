NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой

На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой было зафиксировано значительное содержание кальция.