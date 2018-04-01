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22:15 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

Источник: NASA

Снимок NGC 5714 был сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой было зафиксировано значительное содержание кальция.

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