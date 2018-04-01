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1 апреля, источник: Kazinform

Затор льда около села в ВКО и реку Бухтарма засняли на видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Затор льда около села Малеевск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области засняли на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщалось ранее, в субботу, 31 марта, сложная обстановка сложилась в Зыряновском районе. В результате подтоплений спасателями было эвакуировано более 400 человек.

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Большинство людей остаются у родственников, 70 человек временно размещены в пункте эвакуации. Вода подтопила дома и придворовые участки не только в 9 поселках района (Зубовск, Соловьево, Тургусун, Первороссийское, Малеевск, Чапаево, 3 Снегирево, Крестовка, Парыгино), но и в самом городе Зыряновск.

В административном центре Зыряновского района водой было подтоплено 105 жилых домов, более 200 человек были эвакуированы.

В Зыряновском районе для изучения ледовой обстановки на реке Бухтарма совершают облет три вертолета. Оценил сверху ситуацию на Бухтарме и аким области Даниал Ахметов и начальник областного департамента, находившиеся на борту одного из вертолетов.

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