Затор льда около села в ВКО и реку Бухтарма засняли на видео

Большинство людей остаются у родственников, 70 человек временно размещены в пункте эвакуации. Вода подтопила дома и придворовые участки не только в 9 поселках района (Зубовск, Соловьево, Тургусун, Первороссийское, Малеевск, Чапаево, 3 Снегирево, Крестовка, Парыгино), но и в самом городе Зыряновск.



В административном центре Зыряновского района водой было подтоплено 105 жилых домов, более 200 человек были эвакуированы.



В Зыряновском районе для изучения ледовой обстановки на реке Бухтарма совершают облет три вертолета. Оценил сверху ситуацию на Бухтарме и аким области Даниал Ахметов и начальник областного департамента, находившиеся на борту одного из вертолетов.