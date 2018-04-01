Борис Хлебников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Режиссер фильма «Аритмия» Борис Хлебников получил национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую режиссуру.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Режиссер фильма «Аритмия» Борис Хлебников получил национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую режиссуру.
Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном «Вегас Сити Холле».
«Главная фигура в кинематографе — это режиссер, человек, который видит мир
Как сообщалось ранее, премии за лучшую актерскую игру получили сыгравшие в «Аритмии» Александр Яценко и Ирина Горбачева.
На премию за лучшую режиссуру в этом году также претендовали Кантемир Балагов («Теснота») и Андрей Звягинцев («Нелюбовь»).
Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.
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