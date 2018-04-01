Борис Хлебников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру

Источник: РИА Новости

Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном «Вегас Сити Холле».

«Главная фигура в кинематографе — это режиссер, человек, который видит мир по-особенному. Мы помним имена режиссеров, а не продюсеров, при всем моем уважении», — сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вручая приз продюсеру фильма Сергею Сельянову.

Как сообщалось ранее, премии за лучшую актерскую игру получили сыгравшие в «Аритмии» Александр Яценко и Ирина Горбачева.

На премию за лучшую режиссуру в этом году также претендовали Кантемир Балагов («Теснота») и Андрей Звягинцев («Нелюбовь»).