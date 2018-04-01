Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
1 апреля, источник: РИА Новости

Борис Хлебников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Режиссер фильма «Аритмия» Борис Хлебников получил национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую режиссуру.

Источник: РИА Новости

Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном «Вегас Сити Холле».

Новость
Кончаловский рассказал, почему для России важно получить «Оскар»

«Главная фигура в кинематографе — это режиссер, человек, который видит мир по-особенному. Мы помним имена режиссеров, а не продюсеров, при всем моем уважении», — сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вручая приз продюсеру фильма Сергею Сельянову.

Как сообщалось ранее, премии за лучшую актерскую игру получили сыгравшие в «Аритмии» Александр Яценко и Ирина Горбачева.

На премию за лучшую режиссуру в этом году также претендовали Кантемир Балагов («Теснота») и Андрей Звягинцев («Нелюбовь»).

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Это было непристойно. Почему Западу стыдно за высылку дипломатов
В армию призовут не служивших по состоянию здоровья
Сигнализацию в ТЦ перевели в режим ручного управления
На какие районы России может упасть китайская станция
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
В США назначили временно исполняющего обязанности госсекретаря
NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь