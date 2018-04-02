Мы их теряем: Врачи массово бегут из Молдовы в Румынию, а нам остается вспоминать бабушкины рецепты

Источник: Комсомольская правда

Медвуз и колледжи Молдовы каждый год выпускают молодых специалистов, только где они? Пациенты часами сидят в очередях, некоторых специалистов и вовсе нет — в центральной поликлинике Кишинева на двери висит объявление с длинным списком вакансий.

Читайте также Иностранцам предлагают выгодные условия работы в Молдове

В общем, лечить нас некому, медиков катастрофически не хватает. По данным за прошлый год, на всю Молдову насчитывается 1700 семейных врачей, хотя пять лет назад их было 2100. И большинство из них работает в городах. Со специалистами ситуация еще хуже, да и в медсестры особо никто не рвется.

Вы спросите, где же тогда тысячи выпускников? Часть ушла из профессии, часть подалась в частную медицину, но абсолютное большинство продолжают работать врачами. Только не здесь, а в соседней Румынии.

Врачей не остановить?

На самом деле этой проблеме уже больше 25 лет. Первая волна эмиграции медиков пришлась на 1991−1996 годы. Тогда многое было намешано — и экономический кризис, и националистические движения, и отсутствие перспектив профессионального развития, и коррупция, и неуверенность в завтрашнем дне. Люди просто не знали, как жить и работать дальше, вот и бежали.

Вторая волна — это 1997−2005 годы. Причины были уже иными, на первый план вышел финансовый фактор. Врачи уезжали, потому что в Румынии им предлагали не только высокие зарплаты, но и жилье, особенно, если они соглашались работать в сельской местности.

Третья волна продолжается по сей день. К очевидным фактам, вроде финансового благополучия, прибавилась возможность работать на территории Евросоюза.

Социологические опросы показывают, что 85% врачей Молдовы готовы работать в Румынии, 7% пытаются уехать в другую страну ЕС и остаться в системе здравоохранения, 3% тоже едут в ЕС, но согласны на любую работу, 3% готовы вернуться домой.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: ДЕНЬГИ

Зарплата молдавских врачей и медработников оставляет желать лучшего. Надо постараться найти того, кто получает больше 7000 леев. При этом в соседней Румынии оклады могут исчисляться в тысячах евро. Кстати, недавно там повысили зарплаты для медпесонала.

С 1 марта 2018, валовые базовые оклады врачей и медсестер выросли в диапазоне от 70% до 172%. Для удобства, мы перевели суммы в молдавские леи:

Читайте также Жители Молдовы все больше стали интересоваться китайской медициной

— клинические подразделения резидентов-терапевтов III года: больше 36 тысяч леев.

— врач, только закончивший резидентуру, патологическая анатомия и общая медицина: около 90 тысяч леев.

— резидент 1-го курса, службы скорой помощи / отделения первой помощи: больше 31 тысячи леев.

— медицинский ассистент, высшее образование, службы первой помощи / отделения неотложной помощи / отделения в больница: 24 тысячи леев.

— врач, уже закончивший резидентуру, неклинические медподразделения: больше 67 тысяч леев.

Кстати, врачей из Молдовы готовы принять не только в Румынии, но и, например, в Эстонии. Зарплата — от 1500 евро.

Как решают проблему в Молдове?

— С 2016 год действует новый механизм расчета заработной платы основан на индивидуальной работе и качестве работы. Оклад медицинского персонала состоит из фиксированной заработной платы и переменной части заработной платы, дополнения, установленного для профессиональных навыков, и уровня достижения показателей эффективности, — рассказал «КП» государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка. — Заработная плата сотрудников в учреждениях здравоохранения выросла в среднем на 20% с 1 июля 2016 года. Для молодых специалистов, заработная плата удвоилась.

С 1 апреля зарплата медицинских работников выросла на 3,7%. Индексация заработной платы медицинского персонала будет индексироваться каждый год 1 апреля.

На 50% выросло единовременное пособие для молодых специалистов, работающих в сельской местности, согласно распределению министерства. Врачи и фармацевты получают 45 000 лей вместо 30 000, а медицинский и фармацевтический персонал — 36 000 вместо 24 000. Им предоставляются транспорт, проживание, компенсация коммунальных услуг, а также пособие, предоставляемое местными органами власти.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Врачи, которые покинули страну, с восторгом рассказывают, как же это здорово, когда можно работать с любым оборудованием и постоянно развиваться в профессиональном плане. Говорить, что в Молдове на это не выделяют деньги — было бы несправедливо, на здравоохранение выделяется 12% от ВВП.

Как решают проблему в Молдове?

По словам Борисы Гылки, министерство осознает ситуацию в области кадровых ресурсов, эта область объявлена приоритетной задачей и отражена в стратегических документах министерства.

— Сейчас мы реализуем Стратегию развития кадровых ресурсов для системы здравоохранения на 2016−2025 годы (Утверждена Постановлением Правительства № 452 от 15 апреля 2016 года) для эффективного управления кадровыми ресурсами в системе здравоохранения, — объясняет госсекретарь. — Она предусматривает разработку современного управления кадровыми ресурсами в медицинских учреждениях, обеспечение устойчивого финансирования для формирования, поддержание и развитие кадровых ресурсов в системе здравоохранения, разработку эффективных механизмов удержания персонала и управления мобильностью медицинского персонала, адекватную и диверсифицированную подготовки медицинских работников.

Собственно, это именно то, что было рекомендовано Молдове экспертами ВОЗ, которые обратили внимание на проблему миграции местных врачей.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ И РЕПУТАЦИИ

Последние скандалы доказали, что врачи не могут чувствовать себя в безопасности. То на них пациенты нападают, то начальство притесняет, а виноват оказывается рядовой медработник. Случай с Аллой Валенгой, которая была избита пациентом, а потом рассказала о поборах руководства больницы — яркий тому пример. И о чем сейчас думает женщины? Пока уйти в частную медицину. А могла бы и уехать, и близкие бы ее точно поддержали. Врачи незаметно превратились из спасателей в обслуживающий персонал, который всем «должен», пациенты отлично знают свои права, но напрочь забывают об обязанностях. Но мириться с этим медики не хотят.

Как решают проблему в Молдове?

Ситуацию надо рассматривать комплексно. О защите от пациентов уже позаботились — недавно было принято решение о том, что агрессия в адрес медицинских работников будет караться штрафов в размере до 7500 леев.

Решать вопросы межколлегиального отношения сложнее, потому что их не принято выносить на публику.

— Пожалуй, наиболее действенный способ удержания и привлечения специалистов в медучреждении — это организация мотивирующих условий труда. Руководителям медицинских учреждений стоит задуматься, все ли сотрудники комфортно себя чувствуют в социальной среде учреждения и что нужно предпринять, чтобы улучшить ситуацию, — говорит Борис Гылка. — Качество и эффективность работы медицинского персонала во многом зависят от условий их работы и здоровья. В этом контексте министерство стремится обеспечить медицинский персонал надлежащими условиями труда, современными медицинскими приборами, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми средствами.

А врачам нужно научиться не молчать, а озвучивать проблемы. Тогда и решение будет находиться быстрее.

КСТАТИ

Признавать дипломы молдавских врачей в Румынии готовы в 3 раза быстрее.

Срок для оценки и признания в Румынии дипломов о медицинском образовании, выданных в Молдове, может быть сокращен с трех месяцев до 30 дней.