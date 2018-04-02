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01:00 (мск), источник: Аргументы и факты

«Электротеатр для оживших картин». Как в Москве появились кинотеатры

Каких-то сто лет назад кино воспринимали даже не как роскошь, а как «невероятное чудо на Земле».

Кадры самого первого короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896 года демонстрируют, как не трудно догадаться, прибытие поезда. Сейчас мы сочли бы это плохим видео — рваные кадры, блеклая картинка. А первых зрителей от этого вида кидало и в холодный пот, и в обмороки — «ожившие картинки» вызывали настоящую панику.

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Спецпоказ «для своих»

Этот самый фильм, считающийся одним из первых в мире, был показан и в Москве. В качестве кинозала был приспособлен театральный зал Частной русской оперы Саввы Мамонтова, в котором сегодня располагается Театр оперетты (улица Большая Дмитровка, дом 6).

Разумеется, пускали туда не всех — это был «спецпоказ» нескольких короткометражек для столичного бомонда, организованный французским импресарио Раулем Гюнсбургом.
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Но уже через год, в 1897 году кинопоказы в российской столице стали регулярными. Правда, постоянного кинотеатра в Москве ещё не было (синематограф как искусство только-только начал завоёвывать свои позиции), поэтому кино крутили в Верхних торговых рядах (ныне ГУМ, Красная площадь, дом 3) в созданном там «Электрическом театре». Сеансы проходили каждый день с 14.00 до 23.00 часов, здесь можно было посмотреть такие блокбастеры, как фильм ужасов «Кабинет Мефистофеля» и другие шедевры режиссёра Жоржа Мельеса, основоположника кинотрюков и кинофантастики.

«Электрический театр» проработал всего год, и затем больше ста лет в здании самого большого магазина страны фильмов не показывали — вплоть до открытия здесь современного кинозала.

Как «Фантомас» стал «Искрой»

Но без кино уже обойтись было нельзя, и в 1907 году столичная публика получила возможность наслаждаться шедеврами тогдашней кинематографии: в доме № 4 по улице Сретенка открылся почти настоящий кинотеатр «Гранд-электро». Основатель театра, некто И. П. Хазов, арендовавший помещение, не прогадал — на киносеансы постоянно был аншлаг. Видя такое дело, хозяин здания на Сретенке выкупил электрический театр, переименовав его в «Сретенский гранд-электро».

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Большевики, также не чуждые киноискусству, после октябрьского переворота 1917 года не стали перепрофилировать кинотеатр под склады или учреждения, а сохранили профиль заведения, поменяв только название на «Фантомас». Позднее бывший «Гранд-электро» превратился в идейно выдержанную «Искру», ещё позже — в «Хронику». Закрыт кинотеатр был только в 1970 году.

Первый из первых

Первым настоящим кинотеатром Москвы, к тому же сохранившимся до наших дней, стал «Художественный» (Арбатская площадь, дом 14). Его первое название — «Художественный электро-театр». Он относится к почётной когорте постоянно действующих на протяжении ста лет кинотеатров, таких совсем немного в России и в мире. Первые зрители посетили «Художественный» 11 ноября 1909 года — это был показ французского фильма «Жоржетта». В зале тогда могли разместиться 400 человек.

Однако очень скоро стало ясно, что спрос значительно превышает предложение — кино пользовалось большой популярностью! — и уже в 1912 году кинотеатр бел модернизирован по проекту архитектора Фёдора Шехтеля.

К тому времени кинотеатр приобрёл продюсер и режиссёр Александр Ханжонков, который знал, что такое волшебная сила киноискусства, и поэтому скупиться не стал. В модернизированном кинотеатре появилось паровое отопление, бетонные перекрытия, балконы и ложи, зрительный зал расширился до 900 посадочных мест (по тем временам залы и на 700 зрителей считались очень большими). Само здание обзавелось некоторыми чертами античной классики на фасаде и особой железной будкой для хранения киноплёнок на крыше, похожей на сейф.

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Поход в кинотеатр был прекрасным приключением. Гирлянды электрических лампочек снаружи, колонны и пальмы в фойе, гардеробные комнаты, прекрасные люстры, музыка и выступление артистов перед сеансами — всё это создавало ощущение праздника.

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Суть да тело

Весной 1917 года в кинотеатре «Художественный» проходила общегородская конференция большевиков, во время октябрьского переворота большевики приспособили здание для содержания в нём пленных. Через два года вышло постановление Владимира Ленина «О переходе фотографической и  кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению», и в скором времени «Художественный» стал первым кинотеатром ГосКино. Этот кинотеатр не раз был «в первых рядах» — здесь в 1926 году прошла кинопремьера фильма «Броненосец Потёмкин», в 1931 году показали первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь», а в 1936 году — первое цветное кино «Груня Корнакова».

А в 1955 году «Художественный» стал первым широкоэкранным кинотеатром России.

Сегодня первый московский кинотеатр находится на реконструкции. Планируется, что после окончания работ «Художественный» будет располагать одним большим зрительным залом и двумя малыми и вмещать 800 человек за сеанс.

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