«Электротеатр для оживших картин». Как в Москве появились кинотеатры

Кадры самого первого короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896 года демонстрируют, как не трудно догадаться, прибытие поезда. Сейчас мы сочли бы это плохим видео — рваные кадры, блеклая картинка. А первых зрителей от этого вида кидало и в холодный пот, и в обмороки — «ожившие картинки» вызывали настоящую панику.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0YSJ31wMmXc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спецпоказ «для своих»

Этот самый фильм, считающийся одним из первых в мире, был показан и в Москве. В качестве кинозала был приспособлен театральный зал Частной русской оперы Саввы Мамонтова, в котором сегодня располагается Театр оперетты (улица Большая Дмитровка, дом 6).

Разумеется, пускали туда не всех — это был «спецпоказ» нескольких короткометражек для столичного бомонда, организованный французским импресарио Раулем Гюнсбургом.

Но уже через год, в 1897 году кинопоказы в российской столице стали регулярными. Правда, постоянного кинотеатра в Москве ещё не было (синематограф как искусство только-только начал завоёвывать свои позиции), поэтому кино крутили в Верхних торговых рядах (ныне ГУМ, Красная площадь, дом 3) в созданном там «Электрическом театре». Сеансы проходили каждый день с 14.00 до 23.00 часов, здесь можно было посмотреть такие блокбастеры, как фильм ужасов «Кабинет Мефистофеля» и другие шедевры режиссёра Жоржа Мельеса, основоположника кинотрюков и кинофантастики.

«Электрический театр» проработал всего год, и затем больше ста лет в здании самого большого магазина страны фильмов не показывали — вплоть до открытия здесь современного кинозала.

Как «Фантомас» стал «Искрой»

Но без кино уже обойтись было нельзя, и в 1907 году столичная публика получила возможность наслаждаться шедеврами тогдашней кинематографии: в доме № 4 по улице Сретенка открылся почти настоящий кинотеатр «Гранд-электро». Основатель театра, некто И. П. Хазов, арендовавший помещение, не прогадал — на киносеансы постоянно был аншлаг. Видя такое дело, хозяин здания на Сретенке выкупил электрический театр, переименовав его в «Сретенский гранд-электро».

Большевики, также не чуждые киноискусству, после октябрьского переворота 1917 года не стали перепрофилировать кинотеатр под склады или учреждения, а сохранили профиль заведения, поменяв только название на «Фантомас». Позднее бывший «Гранд-электро» превратился в идейно выдержанную «Искру», ещё позже — в «Хронику». Закрыт кинотеатр был только в 1970 году.

Первый из первых

Первым настоящим кинотеатром Москвы, к тому же сохранившимся до наших дней, стал «Художественный» (Арбатская площадь, дом 14). Его первое название — «Художественный электро-театр». Он относится к почётной когорте постоянно действующих на протяжении ста лет кинотеатров, таких совсем немного в России и в мире. Первые зрители посетили «Художественный» 11 ноября 1909 года — это был показ французского фильма «Жоржетта». В зале тогда могли разместиться 400 человек.

Однако очень скоро стало ясно, что спрос значительно превышает предложение — кино пользовалось большой популярностью! — и уже в 1912 году кинотеатр бел модернизирован по проекту архитектора Фёдора Шехтеля.

К тому времени кинотеатр приобрёл продюсер и режиссёр Александр Ханжонков, который знал, что такое волшебная сила киноискусства, и поэтому скупиться не стал. В модернизированном кинотеатре появилось паровое отопление, бетонные перекрытия, балконы и ложи, зрительный зал расширился до 900 посадочных мест (по тем временам залы и на 700 зрителей считались очень большими). Само здание обзавелось некоторыми чертами античной классики на фасаде и особой железной будкой для хранения киноплёнок на крыше, похожей на сейф.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/om-SRFhOOj/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/om-SRFhOOj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Прогулки По Москве (@moscowwalks)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-05-30T05:18:11+00:00">29 Май 2014 в 10:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поход в кинотеатр был прекрасным приключением. Гирлянды электрических лампочек снаружи, колонны и пальмы в фойе, гардеробные комнаты, прекрасные люстры, музыка и выступление артистов перед сеансами — всё это создавало ощущение праздника.

Читайте также Суть да тело

Весной 1917 года в кинотеатре «Художественный» проходила общегородская конференция большевиков, во время октябрьского переворота большевики приспособили здание для содержания в нём пленных. Через два года вышло постановление Владимира Ленина «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению», и в скором времени «Художественный» стал первым кинотеатром ГосКино. Этот кинотеатр не раз был «в первых рядах» — здесь в 1926 году прошла кинопремьера фильма «Броненосец Потёмкин», в 1931 году показали первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь», а в 1936 году — первое цветное кино «Груня Корнакова».

А в 1955 году «Художественный» стал первым широкоэкранным кинотеатром России.