Первая пятилетка «Тройки». Как развивается главная транспортная карта столицы

Источник: Агентство «Москва»

Бесконтактная пластиковая карта «Тройка» — это своеобразный электронный кошелек, средства с которого можно использовать для проезда в общественном транспорте. Впервые она увидела свет в 2013 году. О пройденном пути и планах дальнейшего развития главной транспортной карты столицы — в материале портала Москва 24.

С «Тройкой» многие пассажиры не только забыли, что значит постоянно стоять в очереди в кассу метрополитена, но и начали существенно экономить на поездках. Например, сейчас в кассе метро билет на одну поездку стоит 55 рублей, а по карте — 36. За пять лет существования она успела стать не просто универсальным проездным, но и удобным электронным помощником на все случаи жизни.

Только за несколько первых дней после того, как «Тройка» поступила в продажу, пассажиры приобрели более 40 тысяч. Осенью 2013-го число проданных карт превысило 600 тысяч. В феврале 2016-го было куплено уже 9,5 миллиона «Троек». А юбилейная, десятимиллионная карта с уникальным дизайном и безлимитным годовым тарифом досталась участнице проекта «Активный гражданин». Сегодня уже реализовано более 17,9 миллиона карт, ими пользуются около 90 процентов пассажиров городского транспорта. Кроме того, горожане использовали ее почти 41 тысячу раз, чтобы оплатить не транспортные услуги.

Транспорт

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Спустя два месяца после появления в продаже, в далеком 2013 году, для «Тройки» стал доступен тариф «90 минут», который можно было записать на карту. Его суть в том, что если пассажир сразу после метро пересаживается на наземный общественный транспорт (или наоборот), то за продолжение поездки уже не платит. При условии, что укладывается в 90 минут. Тогда же впервые стало возможно пополнять карту в банковских и платежных терминалах, что также сделало пользование картой удобнее.

Осенью 2013-го «Тройку» начали интегрировать для проезда на пригородных поездах. «Первооткрывателем» в этом плане стал Ярославский вокзал: именно там впервые появилась возможность записать безлимитные билеты для проезда в электричках и экспрессах.

В конце сентября того же года на «Тройку» можно было записать любой тариф бумажных билетов «ТАТ», «Единый» и «90 минут», включая безлимитные, а также абонементы для проезда в пригородных поездах. А в начале ноября 2014 года стало возможно пополнять карту на сайте «Аэроэкспресс» и пользоваться базовым тарифом для проезда в любой аэропорт стоимостью 400 рублей.

Сегодня на «Тройку» можно записать все виды билетов на метро, монорельсовую и железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай.

Расплатиться картой также можно за поездки на пригородных электричках и поездах «Аэроэкспресс». Записать на нее можно любой билет действующего тарифного меню: «Единый», «90 минут» или «ТАТ» на 1−60 поездок, а также на 30, 90 и 365 дней.

При этом карта сама «определяет» наиболее выгодный тариф. Например, если пассажир спустился в подземку (с его карты списалось 36 рублей), а потом в течение 90 минут пересел на наземный транспорт, то с его счета дополнительно спишется всего 20 рублей — разница между стоимостью тарифа «90 минут» и уже списанной суммой.

Летом 2016 года начали выпускать объединенные карты «Тройка» и «Стрелка». За это время уже реализовано более 160 тысяч карт, по которым совершено более 300 миллионов поездок. Купить объединенный проездной можно на вокзалах и автовокзалах, а также в кассах столичной подземки. Карты можно использовать для проезда на общественном транспорте Москвы и области.

Кроме того, в июне прошлого года поступили в продажу единые проездные, совмещающие функционал столичной «Тройки» и петербургского «Подорожника». Карты отличаются только внешним видом и городом распространения. Единый функционал объединенных карт включает в себя наличие двух электронных кошельков для проезда в обеих столицах.

Почти сразу в продажу поступило более 20 тысяч объединенных карт «Тройка — Подорожник». Найти их можно на 13 станциях московского метро: к единственной до недавних пор «Комсомольской» прибавились «Курская», «Павелецкая», «Белорусская», «Киевская», «Тушинская», «Сходненская», «Речной вокзал», «Планерная», «Домодедовская», «Красногвардейская», «Юго-Западная» и «Саларьево».

«Тройка» открывает двери

Однако не только транспортным функционалом ценна «Тройка». С лета 2015 года у карты появились дополнительные функции. Пользователи получили возможность оплачивать с ее помощью посещение зоопарка: при проходе через турникеты у держателя карты списывается сумма равная стоимости билета.

Преимущество у обладателей карты в том, что им не нужно стоять в очереди в кассу, что особенно удобно летом.

Вскоре к зоопарку присоединился и Московский планетарий, который тоже начал пропускать по «Тройке». Билет в музей «Лунариум» можно было оплатить транспортной картой. В 2016 году по «Тройке» стал доступен прокат велосипедов, а также проход в Третьяковскую галерею.

При помощи транспортной карты «Тройка» можно попасть на самый большой каток в Европе, который расположен на ВДНХ. Для оплаты посетители прикладывали карту к турникету на входе, и со счета списывалась необходимая сумма (предложение действовало только при оплате по тарифу «Взрослый» и для посетителей со своими коньками).

Не стояли в очереди за билетом владельцы «Тройки» и на каток в Парк Горького. Принцип оплаты был тем же: прикладываешь карту к турникету, с нее автоматически списывается сумма равная стоимости билета, и турникет открывается. Однако кошелек проездного необходимо пополнять заранее.

В феврале этого года принимать к оплате «Тройку» начали в парке «Зарядье». Приобретая билеты на экскурсии и мероприятия по транспортной карте, гости получают пятипроцентную скидку.

Расплатиться «Тройкой» можно также за парковку.

«Новая система оплаты позволяет посетителям парка сэкономить деньги. Оплатить билет с помощью “Тройки” можно в кассах павильонов “Медиацентр” и “Заповедное посольство”, а также в билетном киоске подземного музея. Для этого нужно назвать кассиру мероприятие, дату и время посещения и приложить карту к считывателю, установленному на кассе», — рассказал ранее заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Кстати, в метро «Тройка» полезна пассажирам не только как возможность расплатиться за проезд, но и для посещения туалета. Платный туалет открылся в 2017 году на станции «Библиотека имени Ленина» Сокольнической линии, его посещение стоит 60 рублей и оплачивается — да-да — «Тройкой». Всего в ближайшее время в метро планируется открыть 38 мобильных туалетов, которые также будут доступны по «Тройке».

Разные формы

С ростом функционала карты все более актуальным становился вопрос: как сделать такую универсальную платформу еще более удобной в использовании? Основную ставку сделали на разработку различных форм-факторов.

Первыми появились брелоки «Тройка», затем в продажу поступили брелоки «Стрелка» с приложением столичной транспортной карты. Именно этот вид проездного оказался наиболее популярным у жителей региона: в 2017 году их продали свыше 19 тысяч штук.

Помимо них, пассажиры московского городского транспорта могут выбрать и другие необычные варианты проездного. Первые 500 колец появились в продаже в октябре 2017 года. Сначала они были доступны только в черном цвете, сейчас же появились и синие. Приобрести их можно на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной».

Там же продаются женские браслеты «Тройка» девяти цветов: красного, синего, желтого, зеленого, розового, салатового, голубого, оранжевого и черного. Мужские представлены в двух цветах — черном и красном. Они отличаются более крупным размером. В дальнейшем появятся новые оттенки.

В ближайшее время планируется создать новое билетное решение для «Тройки», благодаря чему станет возможным персонализировать карту и запустить на ней программу лояльности. Если карта будет привязана к конкретному владельцу, как, например, банковская, в случае утери или кражи ее можно будет восстановить и вернуть оставшиеся на ней средства.

Также это позволит создавать для «Тройки» личный кабинет и оперативно пополнять ее банковской картой. Благодаря же программе лояльности можно будет накапливать бонусные баллы и приобретать за них билеты в кино, планетарий, получить бесплатные поездки в транспорте или взять велосипед напрокат.

При этом банки уже выпускают дебетовые карты с функционалом транспортной карты «Тройка».