Граждане стали чаще покупать куличи, чем печь

Чаще всего следуют церковным рекомендациям женщины старше 45 лет. Число постящихся принципиально не меняется последние 20 лет, в течение которых социологи проводят такой опрос. Максимальное число строго соблюдавших пост зафиксировано в 1998 и 2002 годах (4%).

8% опрошенных «Левада-центром» россиян заявили, что вообще не будут отмечать Пасху. Это самый высокий показатель с 1997 года. В 2018 году, судя по ответам респондентов, наибольшая доля граждан (64%) будет красить яйца. Правда, традиция, если верить опросу, теряет популярность: с 2011 года, когда яйца красили 76% граждан, число соблюдающих ее уменьшается с каждым годом.

В то же время растет число тех, кто говорит, что купит пасхальные куличи (с 16% в 1997 году против 40% сейчас). Двадцать лет назад их чаще пекли (38% против 25% сейчас). 19% опрошенных намерены освятить куличи в церкви. 25% респондентов ответили, что пойдут в гости, а 22% — что будут принимать гостей, 17% намерены побывать на кладбище. 5% опрошенных собираются пойти ко всенощной в церковь.