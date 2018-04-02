Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британию заподозрили в причастности к отравлению Скрипаля
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
У дочки Татьяны Навки состоялся дебют на ледовом шоу
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Почти половина генетических тестов могут врать
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
00:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Граждане стали чаще покупать куличи, чем печь

Как выяснил «Левада-центр», 78% граждан в период Великого поста сохраняют «обычный режим питания», причем большинство из них (76% из 78%) причисляют себя к православным. 11% опрошенных говорят, что «соблюдают пост частично», а еще 6% собрались поститься в последнюю неделю перед Пасхой. Полностью, согласно данным «Левада-центра», соблюдают пост лишь 2% респондентов.

Источник: Агентство «Москва»

Чаще всего следуют церковным рекомендациям женщины старше 45 лет. Число постящихся принципиально не меняется последние 20 лет, в течение которых социологи проводят такой опрос. Максимальное число строго соблюдавших пост зафиксировано в 1998 и 2002 годах (4%).

Читайте также
От калача до кулича. Как в России появилось главное пасхальное блюдо

8% опрошенных «Левада-центром» россиян заявили, что вообще не будут отмечать Пасху. Это самый высокий показатель с 1997 года. В 2018 году, судя по ответам респондентов, наибольшая доля граждан (64%) будет красить яйца. Правда, традиция, если верить опросу, теряет популярность: с 2011 года, когда яйца красили 76% граждан, число соблюдающих ее уменьшается с каждым годом.

В то же время растет число тех, кто говорит, что купит пасхальные куличи (с 16% в 1997 году против 40% сейчас). Двадцать лет назад их чаще пекли (38% против 25% сейчас). 19% опрошенных намерены освятить куличи в церкви. 25% респондентов ответили, что пойдут в гости, а 22% — что будут принимать гостей, 17% намерены побывать на кладбище. 5% опрошенных собираются пойти ко всенощной в церковь.

Екатерина Гробман.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия наносит ответный удар по странам-союзницам Великобритании
В Кемерово спасают тех, кого еще можно спасти
Сигнализацию в ТЦ перевели в режим ручного управления
На какие районы России может упасть китайская станция
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
В США назначили временно исполняющего обязанности госсекретаря
NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь