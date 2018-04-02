Не по зубам

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В Рязанской области расследуют смерть женщины после похода к стоматологу. Россияне с незавидной периодичностью уходят от зубных врачей с серьезными травмами. Не исключено, что и Олег Табаков именно в стоматологической клинике получил сепсис, который стал причиной смерти известного артиста. Почему допустившие ошибку врачи отделываются штрафами, читайте в материале портала iz.ru.

Деньги не спасут

Рязанские следователи проверяют информацию о смерти женщины после похода к стоматологу. Об этом в региональном управлении СК сообщили в середине марта. По неподтвержденным данным, 36-летняя местная женщина удалила зуб в центральной районной больнице.

Простая операция обернулась трагедией: через день у нее поднялась температура, начались головные боли и рвота.

Медики «скорой» сделали укол, сочтя симптомы признаком гриппа. Вскоре женщина умерла.

В сводки правоохранительных органов регулярно попадают подобные случаи. В октябре 2017-го СК начал проверку после того, как в стоматологическом центре в Ивановской области скончался 61-летний мужчина. В московской клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии тогда же погибла четырехлетняя девочка. В Томской области пятилетний ребенок впал в кому после стоматологической операции. Чтобы вырвать зуб мальчику, врачи решили сделать ему общий наркоз. Через месяц ребенок скончался.

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Антон Ермоленко, житель новосибирского Бердска, после похода к зубному перенес клиническую смерть. Мужчина с зубной болью обратился к профильным специалистам, на следующий день температура подскочила до 39 градусов, щека распухла, а впоследствии и отекла шея. В итоге выяснилось, что врачи, проводившие лечение, забыли предварительно назначить рентген. А в Хабаровском крае девушка чуть не лишилась глаза после того, как прошла стоматологическое лечение в сельской поликлинике. После удаления трех зубов у нее развилась флегмона орбиты глаз. Информацию о происшествии проверяют следователи.

«Стоматологический след» усмотрели в смерти актера Олега Табакова, скончавшегося 12 марта на 83-м году жизни. За несколько месяцев до этого артист был госпитализирован с сепсисом. СМИ выдвигали версию, что причиной тяжелого состояния Табакова могла стать халатность специалистов одной из столичных стоматологических клиник: после установки имплантов у артиста началось серьезное воспаление, а врачи пустили это на самотек. Впоследствии сообщалось, что ошибку могли допустить в екатеринбургской клинике, которую часто посещал актер.

В истории Олега Табакова пока всё основано на слухах, а вот с балетмейстером-репетитором Мариинского театра Сергеем Вихаревым всё было предельно ясно. 55-летний артист скончался летом 2017 года в стоматологическом кресле, где ему перед операцией сделали общий наркоз. Как рассказывали родные балетмейстера, он решился на протезирование только при таком условии. После введения препаратов он перестал дышать, в сознание так и не пришел.

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Штраф и ладно

После смерти балетмейстера проверкой клиники занялся профильный надзорный орган — Росздравнадзор. Ведомство установило, что стоматологи вообще не имели права проводить полную анестезию. Для проведения инъекций клиника приглашала специалиста из аккредитованного учреждения, однако оно, в свою очередь, не имело права работать на выезде. Арбитражный суд Санкт-Петербурга оштрафовал клинику, где лечился Вихарев, на 200 тыс. рублей, а приславшую анестезиолога — на 100 тыс. рублей. Кроме того, по факту смерти балетмейстера было возбуждено уголовное дело.

Штраф за недобросовестное оказание услуг — самая распространенная мера наказания.

Иногда врачи, допустившие роковую ошибку, получают наказание посерьезнее. В Екатеринбурге двое стоматологов частной клиники, по вине которых у пациента онемела половина лица, чуть было не избежали наказания. В суде было установлено, что они установили мужчине несколько имплантов, а точнее — главврач давала указания 29-летнему подопечному, не прошедшему подготовку по хирургическому профилю. Начинающий врач, как выяснилось впоследствии, рентген назначил пациенту уже после лечения — через месяц.

Суд признал обоих виновными. Проводивший операцию врач получил два года условно, кроме того, ему запретили на тот же срок работать медиком. Его начальницу приговорили к 1,5 года условно и лишили права занимать руководящие должности два года. Однако оба виновных попали под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В конце февраля этого года Свердловский областной суд это решение отменил, теперь врачам всё же предстоит отбыть наказание.

В государственных клиниках после подобных случаев в первую очередь объявляют о кадровых решениях. Так, в Московской области отстранили от работы заведующего стоматологическим отделением больницы, где после посещения зубного врача скончалась девочка. Отследить кадровые перемещения у частников проблематично. Надзорные органы могут потребовать закрыть клинику только в том случае, если по итогам проверки будут выявлены серьезные многочисленные нарушения. Впрочем, ничто не помешает ее владельцу открыть новую: у юридических лиц нет ограничений по числу лицензий на оказание стоматологических услуг.

Хоть плохонький

Закрыть всех провинившихся проблематично и по другой причине. Если в Москве стоматологии открываются на каждом углу, то в других регионах может быть одно отделение на населенный пункт, да и то переполненное. На Дальнем Востоке и в Сибири используют передвижные стоматологические комплексы, чтобы дать возможность жителям отдаленных точек вылечить зубы. Например, в сахалинских селах свыше 2 тыс. человек в прошлом году воспользовались их услугами. Обычно им приходилось ехать в райцентр (а это десятки километров), где приходилось еще и ждать не один день — возможности дистанционно получить талон на очередь нет.

Источник: ExplorerBob/CC0

Даже в столице не сразу смогли добиться того, чтобы услугами стоматолога в системе госучреждений можно было воспользоваться в день обращения: сейчас всего 3% граждан переносят записи на другой день. При этом, однако, москвичи на втором месте по числу жалоб на медиков, в основном — на стоматологов.

Опросы социологов показывают, что россияне сами чаще всего выбирают услуги частных платных стоматологов, подобная статистика фиксируется и по другим медицинским специалистам.

Согласно данным исследовательской компании MAR CONSULT на начало 2017 года, платными медицинскими услугами пользовались 68% россиян, чаще всего — стоматологическими.

Люди всё чаще идут к частным специалистам, потому что не могут получить помощь в государственных поликлиниках, отмечал координатор проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Народная оценка качества» Виктор Рожков. Из-за очередей, по его словам, их сотрудники начинают предлагать доплатить за ускоренный прием.

Так что проблема не в качестве, а попросту в труднодоступности.

Куда вас столько

Число стоматологических клиник, а вместе с тем и профильных специалистов начало расти в 1990-х. Лечение зубов считается самым прибыльным, тем более что мода на идеальную белоснежную улыбку не проходит. И это подтверждается статистическими данными: по данным Минтруда, стоматологи находятся в десятке самых высокооплачиваемых специалистов. В Москве, по оценкам кадровиков, стоматолог может рассчитывать на зарплату от 150 тыс. рублей в месяц.

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В стране уже который год наблюдается переизбыток зубных врачей. В Минздраве забили тревогу еще пять лет назад: тогда, по оценкам ведомства, переизбыток зубных врачей оценивался в 200%. При этом дефицит медиков другого профиля составляет 40 тыс. человек — не хватает, в частности, хирургов, реаниматологов, специалистов «скорых». Еще несколько лет назад медицинские высшие учебные заведения начали сокращать число квот на стоматологических отделениях. В 2013 году, однако, стоматология оставалась самой востребованной специальностью во всех учебных медицинских учреждениях.

При такой популярности образования возникает вопрос к его качеству, учитывая число трагических случаев из-за врачебных ошибок.

В прошлом году в петербургской зубной клинике врач удалил пациентке 22 здоровых зуба, выставив при этом ценник в 850 тыс. рублей. Оренбургской стоматологии за халатность специалиста пришлось выплатить в общей сложности 300 тыс. рублей после того, как пациентка после удаления зуба мудрости получила перелом челюсти.

В Вологде стоматолог удалил девятилетней девочке коренные зубы вместо молочных. В итоге выяснилось, что у него не было профильного образования. Уголовное дело по факту происшествия в феврале 2018 года было передано в суд. Наказание за мошенничество едва ли назовешь суровым: в Бурятии лжестоматолога, работавшего по поддельному диплому, оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Возьмут под колпак

К 2021 году все медики, в том числе и стоматологи, должны будут пройти аккредитацию и получить соответствующее свидетельство. Сейчас Минздрав занимается внедрением этой системы, первыми проходить аккредитацию начали выпускники как раз стоматологических отделений в 2016-м. В прошлом году продолжать лечебную практику могли зубные врачи, которые успешно прошли первичную аккредитацию, но не успели получить соответствующее свидетельство.

Источник: rgerber/СС0

Чтобы пройти аккредитацию, специалисту нужно сдать практический клинический экзамен, а также теоретический тест по типу ЕГЭ. В тесте, опубликованном на сайте Минздрава, значится 3812 вопросов. Занимает он 900 страниц. Пересдавать экзамен нужно будет каждые пять лет.

В Минздраве заверяли, что система будет внедряться деликатно, особенно когда речь касается уже работающих специалистов. В профессиональном сообществе нововведение воспринимают настороженно. «Мы не должны допускать аккредитацию врачей, к которой нас сейчас готовят, — заявлял президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. — Мы согласны с оценкой портфолио, но тестирование врачей необходимо будет отменить».