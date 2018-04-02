Размышляют над гнездом кукушки

В Госдуме перенесли очередное заседание, посвященное теме беби-боксов — специальных окон, где родители-отказники могут анонимно оставить новорожденных. За восемь лет с момента установки первого ящика парламентарии и общественники так и не пришли к единому мнению по поводу целесообразности их использования. Почему беби-боксы, изначально позиционируемые как «окна жизни», выполняют совсем другую функцию — разбирался портал iz.ru.

Неоправданная жестокость

4 марта в Волгограде молодая мать задушила своего девятимесячного ребенка и выбросила тело в мусорный бак. В день убийства 27-летняя женщина сняла квартиру на несколько суток, где расправилась с малышом. Спустя три дня после этого она уехала в Волжский к подруге, которой подарила вещи и коляску убитого сына. Женщину заключили под стражу.

«Женщина не хотела иметь второго ребенка и его воспитывать. Из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянного заработка, решила избавиться от ребенка», — пояснили изданию «Блокнот Волгограда» в СК по Волгоградской области.

Беби-боксов в Волгоградской области нет. За год до произошедшего в областной администрации хвастались тем, что в области никогда не было и не будет мест для анонимного оставления детей. Потому что работу с женщинами, оказавшимися в трудной ситуации, с успехом выполняют кризисные центры.

«Работа кризисных центров позволяет выявить женщин, которые относятся к так называемой группе риска и готовы отказаться от новорожденного ребенка. С ними работают психологи и специалисты школы матерей, и зачастую это дает свои плоды. Также здесь предоставляют временный приют тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию», — прокомментировали V1.ru в администрации Волгоградской области.

Запретить нельзя оставить

Заявление волгоградских властей было сделано на фоне резонансного законопроекта сенатора Елены Мизулиной, которая является ярым противником установки беби-боксов. Предложенные в 2016 году поправки вводили тотальный запрет на анонимное оставление детей, а за установку беби-боксов предусматривали штраф до 5 млн рублей. По мнению сенатора, беби-боксы ведут к числу отказников, а также нарушению права детей знать своих родителей.

«Беби-бокс создает иллюзию легкого гуманного решения проблемы. В действительности же женщина, избавляясь таким способом от ребенка, не избавляется от сложных жизненных обстоятельств, которые ее к этому побудили, и чаще всего ситуация лишь усугубляется, порождая в том числе отдаленные негативные последствия как для ребенка, так и для самой матери», — говорится в пояснительной записке к документу.

С критикой выступил и представитель Минздрава, соавтор законопроекта о запрете беби-боксов, заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Олег Филиппов. Он утверждал, что «окнами жизни» могут воспользоваться террористы, а так называемые окна жизни не способны решить проблему убийства новорожденных, так как матери, решившие избавиться от ребенка, не беспокоятся о его дальнейшей судьбе.

«Беби-боксы — это не сертифицированное оборудование, у него не подтверждена безопасность. И второе — обеспечение анонимности, невозможность отслеживания ситуации увеличивает риск террористических проблем», — пояснил Филиппов, выступая в Госдуме.

В октябре 2016 года законопроект был отправлен на доработку, многие парламентарии сочли его бесчеловечным потому, что в случае принятия поправок дети-отказники потеряют шанс на спасение.

Другой резонансный случай произошел в 2017 году в Краснодарском крае. В беби-бокс подбросили ребенка в крайне истощенном состоянии. Врачи несколько часов боролись за жизнь младенца, но спасти девочку не удалось. Младенца бросили умирать в черном полиэтиленовом пакете. Из-за анонимности и отсутствия камер мать так и не удалось найти.

После этого противники беби-боксов в очередной раз заговорили о том, что ящики используют нерадивые матери для того, чтобы избежать ответственности. Они настаивают, что бороться нужно другими способами. Но никаких конкретных мер, способных переломить ситуацию, предложено не было.

Кризисные центры — временные убежища для женщин в трудной ситуации — рассчитаны на очень небольшое число мам с детьми и не могут принять всех нуждающихся. Значительная часть таких учреждений работает на пожертвования, а не бюджетные средства. И судя по сводкам криминальной хроники, они не способны уберечь всех отчаявшихся матерей от непоправимых ошибок.

Шанс на спасение

Большинство россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2016 году, поддержали установку беби-боксов. Среди респондентов женского пола за использование «окон жизни» высказались 80%. Больше половины признают, что отказ матери от ребенка — вынужденная мера, спровоцированная тяжелой жизненной ситуацией. При этом 73% участников опроса критически высказались об инициативе о запрете беби-боксов.

Новые поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в декабре 2017 года внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов, в число которых вошли Оксана Пушкина, Татьяна Касаева и Ирина Роднина. Они, наоборот, позволяют регионам создавать беби-боксы на базе государственных больниц, где есть отделения реанимации новорожденных. В настоящий момент такие «окна жизни» есть в 16 субъектах страны.

Законопроект собирались отклонить из-за неясности формулировок: двусмысленные трактовки не позволяют гарантировать безопасность для ребенка. Также критики проекта утверждают, что создание новых беби-боксов повлечет за собой существенные бюджетные расходы. Заседание должно было состояться 29 марта, но авторы законопроекта решили перенести его для доработки.

В отличие от своего предшественника Павла Астахова, который критически высказывался о беби-боксах, нынешний уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в этом вопросе сохраняет нейтралитет: то есть не считает нужным ни запреты, ни повсеместное внедрение.

«Надо помнить, что беби-боксы — это общественный проект. Не нужно ничего запрещать. Но, мне кажется, не надо и узаконивать. Закон ведь формирует сознание. Что мы донесем обществу через закон об обязательности беби-боксов? » — пояснила детский омбудсмен.

Практика показывает, что детей в беби-боксах оставляют женщины, которые не помышляли об убийстве ребенка. Многие из них кладут в бокс теплые вещи, детское питание и записки, в которых рассказывают, что приняли нелегкое решение под давлением материальных тягот. Но это еще не значит, что они имели возможность воспитывать малыша. Они не просто не могут обеспечить ребенку комфортную жизнь. Это женщины, не имеющие никакого источника дохода. Женщины, которые еще на этапе беременности планируют избавиться от ребенка, не идут в роддом, а рожают дома в целях анонимности и не могут оформить официальный отказ. Не говоря уже о том, что врачи-акушеры оказывают сильное давление на матерей-отказниц. Сама система отказа устроена таким образом, что женщина, не способная самостоятельно воспитывать ребенка из-за материальных трудностей, обязана выплачивать алименты на его содержание в приюте.

Безусловно, решить проблему социального сиротства одними лишь беби-боксами все равно что лечить язву обезболивающим. Инициаторы установки беби-боксов в России фонд «Колыбель жизни» утверждают, что благодаря «окнам жизни» было спасено 73 ребенка. Но если запретить и это, то доступной альтернативой останется помойка или картонная коробка.

С миру по коробке

Само явление «коробок для подкидышей» зародилось в средневековой Европе. Первый современный аналог был создан в Германии в начале 2000-х. По немецким законам по желанию матери информация о ее личности может быть засекречена до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Решение о разглашении личности в этом случае принимает суд. Всего по стране открыто около сотни пунктов, где матери могут анонимно оставить младенцев.

В ряде западных стран, таких как Великобритания и Бельгия, беби-боксы запрещены законодательно, а оставление детей в опасности карается тюремным сроком. В Японии за отказ от ребенка можно сесть в тюрьму на пять лет.

Единого мнения на этот счет в европейских государствах нет: в Австрии эта практика полностью легальна, а ребенок, подкинутый в беби-бокс, передается в приемную семью через полгода. У австриек, как и у француженок, есть право на анонимные роды: то есть беременная женщина может прийти в больницу без документов и оставить там новорожденного.

Одной из стран, полностью одобрившей установку беби-боксов, стала Чехия. Это произошло в 2006 году. С тех пор было спасено 166 малышей и установлено 20 ящиков в государственных медицинских центрах. Оставление детей в беби-боксах в этой стране является полностью анонимным и снимает с родителей ответственность за судьбу ребенка.