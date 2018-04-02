Волоколамск снимет маски
Власти обещают решить проблему с неприятными запахами в городе в июне.
Власти обещают решить проблему с неприятными запахами в городе в июне.
Система дегазации на полигоне «Ядрово» под Волоколамском поможет избавить жителей от неприятных запахов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Она должна заработать к 15 июня, обещают подмосковные власти. В минувшее воскресенье жители города вновь собрались на митинг против свалки. Корреспондент «Известий» отправился в Волоколамск и пообщался с горожанами.
«Мы не провокаторы»
Центральная площадь Волоколамска, 12:00. Небольшой ветерок доносит гниловатый запах, от которого першит в горле. Но большинство горожан ходят без масок и респираторов, хотя власти накануне раздали их около 1 тыс. штук. Из динамиков льется песня: «Ты знаешь, так хочется жить…». Она еще не раз прозвучит сегодня на площади — судя по всему, ее выбрали символом событий.
Люди спокойны и сосредоточенны. Многие пришли с детьми. Всем желающим раздают шарики с надписью: «Волоколамск задыхается!».
— Запах чуешь?
— И сейчас есть, — переговариваются горожане.
В руках волоколамцев самодельные плакаты: «Нет полигону «Ядрово», «Мы задыхаемся!», «За здоровье детей!», «Требуем правдивую информацию о полигоне!». А еще плакаты, требующие освободить Артема Любимова — местного активиста и организатора митинга. Его задержали накануне мероприятия.
Пенсионерка Людмила Николаевна Голикова ходит на все митинги против «Ядрово». На вопрос «Почему?» отвечает не задумываясь:
— А потому, что задыхаемся. Когда появляется запах, очень тяжело дышать. И кашель, и слезы наворачиваются. Наша свалка работает с 1979 года. Никогда такого, как в этом году, не было. Закрыть ее пора. А то везут отовсюду и мусор, и химикаты. Из Москвы везут. А мы задыхаемся.
— Требуем закрыть полигон! — звучит со сцены.
— Закрыть! — дружно подхватывают собравшиеся.
— Мы за раздельный сбор мусора! — звучит из динамиков.
— А потом его отвезут на общую свалку, — выкрикнул
— Мы не провокаторы, — вставил мужчина, стоявший рядом с корреспондентом «Известий». И показал паспорт с волоколамской пропиской.
Присутствовавший на митинге мэр Волоколамска Петр Лазарев подтвердил, что «ни одного провокатора сейчас на площади нет».
Петр Лазарев видит выход из критической ситуации в закрытии свалки для стороннего мусора (из других районов) и введении раздельного сбора мусора.
— Люди стали ходить в масках. Мы рекомендуем детям пореже выходить на улицу. Но если всё продолжится до лета, то как детей заставить дома сидеть? Надо решать вопрос о закрытии свалки, — заявил он.
Из представителей власти на мероприятии, помимо мэра, был только депутат горсовета Виктор Кабурневич. Горожане заранее приготовили проект резолюции: они требуют закрыть и рекультивировать полигон. Кроме того, поскольку у района сейчас нет главы (прежний — Евгений Гаврилов — на днях лишился своей должности именно
После подписания резолюции, ближе к 15:00, участники митинга начали расходиться. Часть автомобилистов устроила автопробег по Новорижскому шоссе в сторону Москвы.
Тем временем к «Ядрово» вереницей продолжают идти машины с мусором. За несколько минут, пока фотокорреспондент «Известий» делал снимки, в ворота полигона заехали три мусоровоза. Полигон «закроют на вход» 14 апреля, обещают власти.
Потерпеть до июня
Волоколамск начали мучить неприятные запахи в конце февраля. Минэкологии региона подтвердило, что источник — полигон ТКО «Ядрово», и обязалось провести его экстренную дегазацию.
В «Ядрово» установят сеть труб, через них газ будет вытягиваться из недр свалки с помощью компрессоров и выводиться на установку сжигания — факел. Сейчас полигон готов к дегазации на 35%: чтобы запустить систему, поверхность свалки должна быть ровной, с пологими уклонами. Она перекрывается геотекстилем и пересыпается песком. Площадь свалки — 3 га.
Правильная дегазация действительно позволяет убрать все запахи, в европейских странах эта система уже подтвердила свою эффективность, рассказал руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.
По его мнению, требование о полном закрытии «Ядрово» вряд ли можно реализовать: в Подмосковье проблематично найти место для размещения нового полигона, а распределить объемы между действующими вряд ли удастся, тогда проблемы возникнут у других районов.
Доктор медицинских наук Борис Ревич напомнил, что схожая ситуация с неприятными запахами была несколько лет назад на востоке Подмосковья, на полигоне «Тимохово» возле города Электроугли.
— После проведения дегазации по австрийской технологии проблема решилась, — пояснил эксперт. — На мой взгляд, дегазация — это единственно возможная экстренная мера. Одновременно надо безотлагательно строить мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы.
Пока в «Ядрово» создается система дегазации, власти ввели режим повышенной готовности к ЧС. В пятницу, 30 марта, в районной администрации всем желающим (но по паспорту) стали раздавать респираторы.
Главный внештатный токсиколог Минздрава России Юрий Остапенко рассказал «Известиям» о том, что жители Волоколамска чувствуют запах сероводорода. У него есть такое свойство: при низких концентрациях человек ощущает запах, а при опасных — нет, так как блокируются определенные нервные клетки.
— Если люди чувствуют сероводород, значит, не такая опасная концентрация, — пояснил Юрий Остапенко.
В Минприроды РФ сообщили «Известиям», что Москва и Московская область прилагают максимум усилий, чтобы решить проблему утилизации отходов. Ситуация находится на особом контроле министерства.
По данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, в начале следующей недели Росгидрометцентр поставит в Волоколамский район мобильные лаборатории для проверки качества воздуха. Мониторинг будет вестись каждые 20 минут.
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