Волоколамск снимет маски

Источник: Известия

Система дегазации на полигоне «Ядрово» под Волоколамском поможет избавить жителей от неприятных запахов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Она должна заработать к 15 июня, обещают подмосковные власти. В минувшее воскресенье жители города вновь собрались на митинг против свалки. Корреспондент «Известий» отправился в Волоколамск и пообщался с горожанами.

«Мы не провокаторы»

Центральная площадь Волоколамска, 12:00. Небольшой ветерок доносит гниловатый запах, от которого першит в горле. Но большинство горожан ходят без масок и респираторов, хотя власти накануне раздали их около 1 тыс. штук. Из динамиков льется песня: «Ты знаешь, так хочется жить…». Она еще не раз прозвучит сегодня на площади — судя по всему, ее выбрали символом событий.

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Люди спокойны и сосредоточенны. Многие пришли с детьми. Всем желающим раздают шарики с надписью: «Волоколамск задыхается!».

— Запах чуешь?

— И сейчас есть, — переговариваются горожане.

В руках волоколамцев самодельные плакаты: «Нет полигону «Ядрово», «Мы задыхаемся!», «За здоровье детей!», «Требуем правдивую информацию о полигоне!». А еще плакаты, требующие освободить Артема Любимова — местного активиста и организатора митинга. Его задержали накануне мероприятия.

Пенсионерка Людмила Николаевна Голикова ходит на все митинги против «Ядрово». На вопрос «Почему?» отвечает не задумываясь:

— А потому, что задыхаемся. Когда появляется запах, очень тяжело дышать. И кашель, и слезы наворачиваются. Наша свалка работает с 1979 года. Никогда такого, как в этом году, не было. Закрыть ее пора. А то везут отовсюду и мусор, и химикаты. Из Москвы везут. А мы задыхаемся.

— Требуем закрыть полигон! — звучит со сцены.

— Закрыть! — дружно подхватывают собравшиеся.

— Мы за раздельный сбор мусора! — звучит из динамиков.

— А потом его отвезут на общую свалку, — выкрикнул кто-то из горожан.

— Мы не провокаторы, — вставил мужчина, стоявший рядом с корреспондентом «Известий». И показал паспорт с волоколамской пропиской.

Присутствовавший на митинге мэр Волоколамска Петр Лазарев подтвердил, что «ни одного провокатора сейчас на площади нет».

Глава города рассказал «Известиям», что таких массовых митингов, как два согласованных по «Ядрово» (23 марта и 1 апреля), он не помнит, хотя живет в Волоколамске всю жизнь. По оценке мэра, на площади собралось порядка 6 тыс. человек.

Петр Лазарев видит выход из критической ситуации в закрытии свалки для стороннего мусора (из других районов) и введении раздельного сбора мусора.

— Люди стали ходить в масках. Мы рекомендуем детям пореже выходить на улицу. Но если всё продолжится до лета, то как детей заставить дома сидеть? Надо решать вопрос о закрытии свалки, — заявил он.

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Из представителей власти на мероприятии, помимо мэра, был только депутат горсовета Виктор Кабурневич. Горожане заранее приготовили проект резолюции: они требуют закрыть и рекультивировать полигон. Кроме того, поскольку у района сейчас нет главы (прежний — Евгений Гаврилов — на днях лишился своей должности именно из-за «Ядрово», а новый — Андрей Вихарев — пока и.о.), волоколамцы просят выбрать его из местных жителей.

После подписания резолюции, ближе к 15:00, участники митинга начали расходиться. Часть автомобилистов устроила автопробег по Новорижскому шоссе в сторону Москвы.

Тем временем к «Ядрово» вереницей продолжают идти машины с мусором. За несколько минут, пока фотокорреспондент «Известий» делал снимки, в ворота полигона заехали три мусоровоза. Полигон «закроют на вход» 14 апреля, обещают власти.

Потерпеть до июня

Волоколамск начали мучить неприятные запахи в конце февраля. Минэкологии региона подтвердило, что источник — полигон ТКО «Ядрово», и обязалось провести его экстренную дегазацию.

В «Ядрово» установят сеть труб, через них газ будет вытягиваться из недр свалки с помощью компрессоров и выводиться на установку сжигания — факел. Сейчас полигон готов к дегазации на 35%: чтобы запустить систему, поверхность свалки должна быть ровной, с пологими уклонами. Она перекрывается геотекстилем и пересыпается песком. Площадь свалки — 3 га.

Правильная дегазация действительно позволяет убрать все запахи, в европейских странах эта система уже подтвердила свою эффективность, рассказал руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

По его мнению, требование о полном закрытии «Ядрово» вряд ли можно реализовать: в Подмосковье проблематично найти место для размещения нового полигона, а распределить объемы между действующими вряд ли удастся, тогда проблемы возникнут у других районов.

Доктор медицинских наук Борис Ревич напомнил, что схожая ситуация с неприятными запахами была несколько лет назад на востоке Подмосковья, на полигоне «Тимохово» возле города Электроугли.

— После проведения дегазации по австрийской технологии проблема решилась, — пояснил эксперт. — На мой взгляд, дегазация — это единственно возможная экстренная мера. Одновременно надо безотлагательно строить мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы.

Пока в «Ядрово» создается система дегазации, власти ввели режим повышенной готовности к ЧС. В пятницу, 30 марта, в районной администрации всем желающим (но по паспорту) стали раздавать респираторы.

Главный внештатный токсиколог Минздрава России Юрий Остапенко рассказал «Известиям» о том, что жители Волоколамска чувствуют запах сероводорода. У него есть такое свойство: при низких концентрациях человек ощущает запах, а при опасных — нет, так как блокируются определенные нервные клетки.

— Если люди чувствуют сероводород, значит, не такая опасная концентрация, — пояснил Юрий Остапенко.

В Минприроды РФ сообщили «Известиям», что Москва и Московская область прилагают максимум усилий, чтобы решить проблему утилизации отходов. Ситуация находится на особом контроле министерства.