Россияне в ожидании перемен

Источник: Известия

После президентских выборов в России произойдут важные перемены, уверены 45% россиян. При этом изменений в личной жизни ожидают только 27% граждан. Еще 65% считают, что она останется прежней. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа «Поствыборные ожидания россиян», с которым ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что выборы вселили в людей надежду на прорыв во всех сферах.

В течение года после президентских выборов страна будет меняться. В значительные изменения верят 45% россиян (в основном это пенсионеры и селяне). Молодежь и жители крупных городов настроены иначе: они сомневаются, что в ближайшее время в России что-то кардинально изменится. Так социологам ответили 48% опрошенных.

Респонденты, которые ждут изменений, уверены, что они будут положительными. Так ответили 87% и только 9% предположили, что ситуация может меняться в худшую сторону.

При этом в изменения в своей личной жизни верит гораздо меньшее число россиян — всего 27%. Но настроены они оптимистично — ждут скорее позитивных (86%) перемен, чем негативных (9%). 65% граждан считают, что их жизнь значительно не изменится.

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Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов полагает, что избирательная кампания общенационального характера традиционно приводит к усилению оптимистических настроений. Избиратели верят, что программы кандидатов будут реализованы.

— Значительная часть программных обещаний имеет длительный период реализации. Отсутствие быстрых и очевидных изменений в краткосрочной перспективе может привести к усилению негатива, тем более зафиксированный оптимизм — очень осторожный. Об этом свидетельствует разрыв в оценках ожидаемых положительных изменений в стране и в личной жизни, — отметил социолог.

Политконсультант Дмитрий Фетисов полагает, что ожидания граждан связаны с событиями, которые происходили в ходе избирательной кампании. Большинство россиян давно воспринимает Владимира Путина как успешного политика на международной арене, однако в этом году президент заговорил и о вопросах внутренней политики, отметил он.

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— Частое обращение президента в ходе кампании к внутренним проблемам позволили изменить восприятие его образа у части жителей России. Люди увидели у главы государства желание всерьез заняться решением внутренних проблем и верят ему, что и показывают результаты опроса. При этом общественность понимает, что в первую очередь ставка будет сделана на решение стратегических задач и в ближайшие годы положение дел внутри страны может улучшиться, — пояснил эксперт.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что избирательная кампания дала россиянам надежду на прорыв.

— Люди верят, что страна встала на рельсы устойчивого развития, но на себе этого пока не почувствовали, — сказал политолог.