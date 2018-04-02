В Хабаровском крае в ясли начнут принимать детей с двух месяцев

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— К ясельным группам предъявляются особые требования: в раздевалке должны находиться пеленальный стол, раковина, шкаф, ширма. В групповой комнате обязательно должны быть манежи для малышей, а в спальне дети младенческого возраста отделяются друг от друга перегородкой. Количество часов в таких группах будет зависеть от реализуемой детским садом программы, — рассказал ведущий инспектор министерства образования и науки края Валерий Трофимчук.

Заявлений от родителей о приеме грудничков, по словам начальника управления образования администрации Солнечного района Людмилы Омелич, пока не было, но деток уже готовы принимать.

— Все условия для этого созданы. Сейчас в районе самому юному воспитаннику ясельной группы один год. Мест в детских садах района хватает на всех детей, родители которых изъявляют желание их туда водить. Более того, есть свободные места во всех без исключения детских садах района для детей дошкольного возраста, — объяснила Омелич.

Сейчас в Ульчском, Хабаровском районах и в районе имени Лазо также существуют группы, принимающие детей до года. Плата за одного ребенка в среднем составляет 3700 рублей в месяц.