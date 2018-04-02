В Приморье рассказали, когда ждать лесных пожаров в этом году

Когда в этом году ждать пика лесных пожаров, хватает ли техники для тушения и какова основная причина ежегодных пожаров в тайге — эти вопросы корреспондент DEITA RU адресовал исполняющему обязанности директора Департамента лесного хозяйства Приморского края Валентину Карпенко.
К: Валентин Витальевич, расскажите, чем отличается пал в Приморье от пожаров в остальных регионах России?
В. В.: В Сибири часто бушуют верховые пожары — когда хвойные леса выгорают полностью. Остаются только пни от стволов деревьев, их еще называют остолопами. В Приморье лесорастительные условия другие — в наших смешанных лесах, в основном, встречаются лиственные породы, которые менее подвержены воспламенению, чем хвойные.
В западной части России в основном густые хвойные леса стоят дерево к дереву, ветка к ветке. Пожар подкинулся вверх, пошел по кронам, набрал силу, и попутный ветер разнес пламя по остальным деревьям.
К: Когда в этом году начнется пожароопасный сезон и на какое время придется самый его пик?
В. В.: в Приморье пожароопасный сезон начался 26 марта во Владивостокском, Уссурийском, Сергеевском и Кавалеровском лесничествах и 9 апреля начнется на территории Арсеньевского, Дальнереченского, Спасского, Тернейского и Чугуевского районов.
Хочу сказать, что 90 процентов всех лесных пожаров в нашей стране возникает по вине человека. Их пик в нашем крае из года в год остается неизменным — в майские праздники большое количество людей выезжают в леса на шашлыки и оставляют незатушенными костры.
Есть у нас вопросы и к некоторым фермерам. Главная опасность — переход огня в лесной массив или на территорию населенного пункта. Поэтому в пожароопасный период категорически запрещено выжигать хворост или сухую траву на участках рядом с лесом, защитными насаждениями и не отделенных противопожарной минерализованной полосой, которая должна быть шириной не менее 0,5 метра. Выжигать траву допустимо исключительно в случаях, когда из-за рельефа почвы невозможно создать минерализованную полосу. Часто люди не понимают, что такие палы наносят ущерб им самим: в результате выжиганий деградирует разнотравье. На гари вырастают травы, семена которых более устойчивы к воздействию огня, но малопригодные для пастбищ.
К: Как часто вы прибегаете к помощи авиатехники, и какое ее количество в вашем штате на данный момент?
В нашем департаменте предусмотрено использование 3 воздушных судов: двух вертолетов, а также самолета Ан-2. Но к их использованию мы прибегаем очень редко, это очень затратная процедура в финансовом плане. Хотя федеральные власти настаивают сейчас на развитии воздушного транспорта для локализации пожаров и контроля ситуации.
К: Что такое система космического мониторинга? В чем ее преимущества по сравнению с наземными способами обнаружения возгораний?
В. В.: Федеральная программа космомониторинга включает в себя работу по фиксации очагов возгорания лесных массивов со спутников, откуда делают фотографии земли, фиксируют термоточку и передают информацию в нашу базу данных. Так мы получаем сведения о пожарах в отдаленных районах края.
К: Применяете ли вы беспилотники при патрулирования территорий?
В. В.: Пока дроны мы не используем, сейчас один беспилотник готовится под наши нужды, но он на стадии обкатки в научном центре.
К: Какова сейчас ситуация в Приморье с лесными пожарами?
В. В.: В настоящее время действует 3 очага воспламенения на землях лесного фонда общей площадью 29,5 гектаров в Ольгинском, Пограничном и Шкотовском районах. Занимаются ликвидацией пожара 19 человек и 5 единиц техники. В связи с этим я прошу всех граждан соблюдать меры безопасности при нахождении в лесах и стараться не посещать их в сухую и ветреную погоду.
К: Какие работы планируется выполнить по программе лесовосстановления?
У нас есть активисты и волонтеры в каждом из городов Приморья, которым я хочу сказать огромное спасибо за то, что они помогают в посадке деревьев. В этом году мы планируем по программе «Развитие лесного хозяйства Приморского края на 2013−2020 годы» засеять более 3765 штук семян и саженцев на площади в 1255 гектар по территории всего края. Кроме того, ежегодно выполняются работы по содействию естественному лесовосстановлению, планируемый объем которого 8490 гектар.
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