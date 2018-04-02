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03:12 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сегодня туман и сильный ветер

В крае облачно, местами небольшой дождь, на побережье туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 45% 761 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 02 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой дождь, на побережье туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+20 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, без существенных осадков, туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +5…+7°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный сильный. Температура воздуха +12…+14 °C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11 °C.

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