Во Владивостоке сегодня туман и сильный ветер
В крае облачно, местами небольшой дождь, на побережье туман.
В крае облачно, местами небольшой дождь, на побережье туман.
Сегодня, 02 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой дождь, на побережье туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+20 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке облачно, без существенных осадков, туман. Ветер
В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный сильный. Температура воздуха +12…+14 °C.
В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11 °C.
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