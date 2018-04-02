Густой туман окутал объездную трассу Владивостока
Автолюбителям следует соблюдать осторожность.
Автолюбителям следует соблюдать осторожность.
Сегодня, 2 апреля, густой туман окутал объездную трассу Владивостока, сообщает РИА VladNews.
На трассе
Как сообщают автолюбители, видимость трассы составляет 7−10 метров.
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