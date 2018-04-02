«Дорогу жизни» для владивостокцев приводят в порядок

В восстановлении единственной дороги, ведущей в жилые поселки острова, задействованы два автогрейдера, фронтальный погрузчик, два экскаватора, пять самосвалов, каналопромывочная машина и несколько бригад дорожных рабочих, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий».
За минувшие выходные выполнен колоссальный объем работ: спецоборудованием под давлением промыты 15 водоотводных труб, выполнено грейдирование дороги от коммунальной зоны до бухты Воевода. На участке от поселка Шигино до КЭТ, а также в районе Подножья проведены работы по грейдированию дороги с отсыпкой грунтом, а также с нарезкой кюветов. Работы продолжаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.