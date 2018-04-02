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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

«Дорогу жизни» для владивостокцев приводят в порядок

11 спецмашин и несколько бригад рабочих восстанавливали грунтовку от коммунальной зоны до бухты Воевода на острове Русский — отсыпали и грейдировали дорогу, нарезали и очищали кюветы, промывали водоотводные трубы, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

В восстановлении единственной дороги, ведущей в жилые поселки острова, задействованы два автогрейдера, фронтальный погрузчик, два экскаватора, пять самосвалов, каналопромывочная машина и несколько бригад дорожных рабочих, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий».

За минувшие выходные выполнен колоссальный объем работ: спецоборудованием под давлением промыты 15 водоотводных труб, выполнено грейдирование дороги от коммунальной зоны до бухты Воевода. На участке от поселка Шигино до КЭТ, а также в районе Подножья проведены работы по грейдированию дороги с отсыпкой грунтом, а также с нарезкой кюветов. Работы продолжаются.

Михаил Грач.

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