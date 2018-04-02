Илон Маск объявил о банкротстве Tesla

«Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не можете представить», — написал он.

В следующем твите написано «Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, окруженный бутылками “Теслакиллы”. Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках». Запись сопровождается фотографией, на которой миллиардер лежит у колеса автомобиля, укрывшись картонкой.

Твит был размещен 1 апреля.

30 марта Tesla Motors отозвала 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавых болтов. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года.