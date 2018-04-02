Синоптики: на Хабаровский край надвигается циклон
Рабочая неделя начнется с мокрого снега и дождя.
Рабочая неделя начнется с мокрого снега и дождя.
Выходные порадовали жителей региона
— Неблагоприятный метеорологический прогноз действует на территориях центральных и северных районов Хабаровского края. Речь идет о Хабаровске, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном,
Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя с усилением ветра до 17−22 метров в секунду. В ведомстве также отметили, что автомобилистам стоит быть аккуратными на дорогах, потому что ожидаются гололедные явления.
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