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05:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики: на Хабаровский край надвигается циклон

Рабочая неделя начнется с мокрого снега и дождя.

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Источник: Комсомольская правда

Выходные порадовали жителей региона по-настоящему весенней погодой. Хабаровчане подумали, что апрель станет отдушиной после холодного марта, но не тут-то было. Оказалось, что солнечная погода в первый день месяца была мимолетной. Уже второго апреля синоптики предупредили жителей Хабаровского края о надвигающемся циклоне. Он пробудет в регионе вплоть до третьего числа.

— Неблагоприятный метеорологический прогноз действует на территориях центральных и северных районов Хабаровского края. Речь идет о Хабаровске, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском районах и Комсомольске-на-Амуре, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя с усилением ветра до 17−22 метров в секунду. В ведомстве также отметили, что автомобилистам стоит быть аккуратными на дорогах, потому что ожидаются гололедные явления.

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