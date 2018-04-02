Синоптики: на Хабаровский край надвигается циклон

Источник: Комсомольская правда

Выходные порадовали жителей региона по-настоящему весенней погодой. Хабаровчане подумали, что апрель станет отдушиной после холодного марта, но не тут-то было. Оказалось, что солнечная погода в первый день месяца была мимолетной. Уже второго апреля синоптики предупредили жителей Хабаровского края о надвигающемся циклоне. Он пробудет в регионе вплоть до третьего числа.

— Неблагоприятный метеорологический прогноз действует на территориях центральных и северных районов Хабаровского края. Речь идет о Хабаровске, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском районах и Комсомольске-на-Амуре, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.