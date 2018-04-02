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03:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Умер художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров

Режиссер и художественный руководитель «Театра. DOC» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook его коллега Марина Разбежкина. По ее словам, он скончался от неожиданного сердечного приступа.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Михаил Угаров закончил Литературный институт им. А. М. Горького (отделение драматургии). Был одним из создателей фестиваля «Новая пьеса» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Также руководил Партнерской лаборатории драматургии и режиссуры в Ясной Поляне. Работал над спектаклями в «Театре.doc», Центре драматургии и режиссуры, в МХТ им. Чехова, ET CETERA, театрах «Школа современной пьесы» и «Практика». Являлся лауреатом премий «Новое слово», СТД РФ «Гвоздь сезона», ТЭФФИ и «Золотая маска».

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