Умер художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров

Михаил Угаров закончил Литературный институт им. А. М. Горького (отделение драматургии). Был одним из создателей фестиваля «Новая пьеса» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Также руководил Партнерской лаборатории драматургии и режиссуры в Ясной Поляне. Работал над спектаклями в «Театре.doc», Центре драматургии и режиссуры, в МХТ им. Чехова, ET CETERA, театрах «Школа современной пьесы» и «Практика». Являлся лауреатом премий «Новое слово», СТД РФ «Гвоздь сезона», ТЭФФИ и «Золотая маска».