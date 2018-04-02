Умер художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров
Режиссер и художественный руководитель «Театра. DOC» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook его коллега Марина Разбежкина. По ее словам, он скончался от неожиданного сердечного приступа.
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