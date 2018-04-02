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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальник отделения почты в Хабаровском крае присвоила крупную сумму

Суд приговорил женщину к условному сроку.

Хабаровский районный суд вынес приговор начальнику отделения почтовой связи в селе Галкино. Женщину признали виновной в присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Суд установил, что в период с июня 2016 года по 21 апреля 2017 года начальник ОПС Галкино взяла из операционной кассы более 650 тысяч рублей. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

«В целях сокрытия хищения начальник отделения вносила недостоверные сведения в ежедневный отчет о движении денежных средств, сумм реализации услуг, материальных ценностей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд приговорил сотрудницу почты к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

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