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03:31 (мск), источник: Восток Медиа

Из Владивостока не смог улететь самолёт с футболистами «Балтики»

Футболисты клуба «Балтика» больше суток не могут улететь из Владивостока. Команда задержалась в приморской столице из-за поломки самолёта — спортсменам придётся выбираться с Дальнего Востока поэтапно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В последний день марта владивостокский клуб «Луч-Энергия» принял на своём поле «Балтику» из Калининграда. Встреча в рамках 30-го тура Первенства ФНЛ завершилась безголевой ничьей. Однако гости до сих пор не смогли улететь из Владивостока.

Из-за технических неисправностей самолёта Boeing-777 в воскресенье, 1 апреля, вылет команды задержался.

«Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолёт починить не удалось. Балтийцы будут покидать Дальний Восток другими рейсами. Первая группа (футболисты “Балтики”) вылетит в Москву 2 апреля, вторая (тренеры и административный состав) — 3 апреля», — говорится в официальном сообщении «Балтики» на странице клуба.

К слову, представители команды специально пометили эту новость хештегом #не1апреля.

В субботу, 31 марта, вместе с болельщиками на трибунах команду поддерживал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. По его оценке, сейчас главная задача команды — результат, а финансовые вопросы, обеспечение материально-технической базой будут решаться с руководством и спонсорами клуба.

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