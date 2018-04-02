Из Владивостока не смог улететь самолёт с футболистами «Балтики»
Футболисты клуба «Балтика» больше суток не могут улететь из Владивостока. Команда задержалась в приморской столице
Футболисты клуба «Балтика» больше суток не могут улететь из Владивостока. Команда задержалась в приморской столице
В последний день марта владивостокский клуб «Луч-Энергия» принял на своём поле «Балтику» из Калининграда. Встреча в рамках 30-го тура Первенства ФНЛ завершилась безголевой ничьей. Однако гости до сих пор не смогли улететь из Владивостока.
«Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолёт починить не удалось. Балтийцы будут покидать Дальний Восток другими рейсами. Первая группа (футболисты “Балтики”) вылетит в Москву 2 апреля, вторая (тренеры и административный состав) — 3 апреля», — говорится в официальном сообщении «Балтики» на странице клуба.
К слову, представители команды специально пометили эту новость хештегом #не1апреля.
В субботу, 31 марта, вместе с болельщиками на трибунах команду поддерживал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. По его оценке, сейчас главная задача команды — результат, а финансовые вопросы, обеспечение
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