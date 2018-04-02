Из Владивостока не смог улететь самолёт с футболистами «Балтики»

В последний день марта владивостокский клуб «Луч-Энергия» принял на своём поле «Балтику» из Калининграда. Встреча в рамках 30-го тура Первенства ФНЛ завершилась безголевой ничьей. Однако гости до сих пор не смогли улететь из Владивостока.

Из-за технических неисправностей самолёта Boeing-777 в воскресенье, 1 апреля, вылет команды задержался.

«Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолёт починить не удалось. Балтийцы будут покидать Дальний Восток другими рейсами. Первая группа (футболисты “Балтики”) вылетит в Москву 2 апреля, вторая (тренеры и административный состав) — 3 апреля», — говорится в официальном сообщении «Балтики» на странице клуба.

К слову, представители команды специально пометили эту новость хештегом #не1апреля.