Хабаровский «Амур» подписал еще троих защитников
Двое из них играли за молодых «тигров».
Двое из них играли за молодых «тигров».
Хабаровский «Амур» заключил контракт с тремя молодыми защитниками: Дмитрием Швиденко, Семёном Букаревым и Бату Гендуновым. Двое из них раньше выступали за молодежную хоккейную команду краевой столицы.
Самый старший из спортсменов Дмитрий Швиденко. Ему 25 лет, а в хабаровский «Амур» он перешел в межсезонье 2017 года в статусе неограниченно свободного агента. За команду он провел 9 матчей и успел отметиться одним голом, при этом на льду защитник провел 18,5 минут. Он также играл в ВХЛ за
— Еще одним защитником «Амура» стал 21-летний Семен Букарев. Воспитанник читинской школы хоккея провел четыре сезона в составе «Амурских тигров». Габаритный спортсмен играл в 156 матчах, 16 из которых были в нынешнем сезоне, набрав 7 очков, — рассказали в
А самый молодой из троицы — 19-летний Бату Гендунов. В декабре прошлого года он перешел в хабаровский клуб, а раньше выступал за ступинский «Капитан» в МХЛ. С молодыми «тиграми» он провел 24 матча и набрал 4 очка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.