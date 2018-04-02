Хабаровский «Амур» подписал еще троих защитников

Хабаровский «Амур» заключил контракт с тремя молодыми защитниками: Дмитрием Швиденко, Семёном Букаревым и Бату Гендуновым. Двое из них раньше выступали за молодежную хоккейную команду краевой столицы.

Самый старший из спортсменов Дмитрий Швиденко. Ему 25 лет, а в хабаровский «Амур» он перешел в межсезонье 2017 года в статусе неограниченно свободного агента. За команду он провел 9 матчей и успел отметиться одним голом, при этом на льду защитник провел 18,5 минут. Он также играл в ВХЛ за клуб-партнер «Сокол», где смог забросить одну шайбу.

— Еще одним защитником «Амура» стал 21-летний Семен Букарев. Воспитанник читинской школы хоккея провел четыре сезона в составе «Амурских тигров». Габаритный спортсмен играл в 156 матчах, 16 из которых были в нынешнем сезоне, набрав 7 очков, — рассказали в пресс-службе ХК «Амур».