Хабаровский «СКА-Нефтяник» сохранил чемпионский состав

Новые соглашения хабаровский клуб подписал с вратарём Виктором Каменевым, защитниками Юрием Бондаренко и Валерием Ивкиным. Продолжит выступление за «СКА-Нефтяник» и полузащитник Максим Ишкельдин.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», действующие контракты с хабаровским клубом имеют вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Александр Антипов, Янис Бефус, Денис Лапшин, Денис Потёмин, Олег Толстихин и Юрий Шардаков, нападающие Артём Бондаренко и Павел Рязанцев. Все они будут выступать за «СКА-Нефтяник» в следующем сезоне.