Хабаровский «СКА-Нефтяник» сохранил чемпионский состав

Новые соглашения хабаровский клуб подписал с вратарём Виктором Каменевым, защитниками Юрием Бондаренко и Валерием Ивкиным. Продолжит выступление за «СКА-Нефтяник» и полузащитник Максим Ишкельдин.
Как сообщает пресс-служба «армейцев», действующие контракты с хабаровским клубом имеют вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Александр Антипов, Янис Бефус, Денис Лапшин, Денис Потёмин, Олег Толстихин и Юрий Шардаков, нападающие Артём Бондаренко и Павел Рязанцев. Все они будут выступать за «СКА-Нефтяник» в следующем сезоне.
Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев. Новое соглашение со специалистом, дважды приводившим «армейцев» к победе в чемпионате России, рассчитано на два года. Пока хабаровчане понесли только одну потерю — клуб покинул нападающий Алексей Ничков. Он продолжит карьеру в другом городе.
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