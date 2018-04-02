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03:40 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» сохранил чемпионский состав

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» провёл переговоры с рядом игроков, у которых истёк срок действия текущих контрактов. По их итогам в хабаровской команде остаются четыре «армейца». У большей части хоккеистов ещё действуют соглашения, поэтому основной костяк чемпионского состава «чёрно-красные» сохранили.

Новые соглашения хабаровский клуб подписал с вратарём Виктором Каменевым, защитниками Юрием Бондаренко и Валерием Ивкиным. Продолжит выступление за «СКА-Нефтяник» и полузащитник Максим Ишкельдин.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», действующие контракты с хабаровским клубом имеют вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Александр Антипов, Янис Бефус, Денис Лапшин, Денис Потёмин, Олег Толстихин и Юрий Шардаков, нападающие Артём Бондаренко и Павел Рязанцев. Все они будут выступать за «СКА-Нефтяник» в следующем сезоне.

Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев. Новое соглашение со специалистом, дважды приводившим «армейцев» к победе в чемпионате России, рассчитано на два года. Пока хабаровчане понесли только одну потерю — клуб покинул нападающий Алексей Ничков. Он продолжит карьеру в другом городе.

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