Общегородской субботник пройдет в Иркутске 21 апреля
Первого апреля стартовал месячник по саночистке города.
Первого апреля стартовал месячник по саночистке города.
1 апреля пройдет общегородской субботник. В воскресенье первого апреля стартовал месячник по санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. Об этом сообщает
За месяц в планах — очистить от грязи и мусора городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда, дороги, в том числе ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановки. Власти Иркутска призывают предпринимателей — владельцев и арендаторов зданий и всех жителей присоединиться к большой уборке. Необходимо помыть окна и фасады зданий, убрать дворы…
Весь мусор будут вывозить на полигон твердых отходов, расположенный на Александровском тракте.
Кстати, все желающие убрать город могут бесплатно в администрации получить перчатки, пакеты и талоны на вывоз мусора.
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