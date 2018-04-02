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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Общегородской субботник пройдет в Иркутске 21 апреля

Первого апреля стартовал месячник по саночистке города.

Источник: Комсомольская правда

1 апреля пройдет общегородской субботник. В воскресенье первого апреля стартовал месячник по санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

За месяц в планах — очистить от грязи и мусора городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда, дороги, в том числе ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановки. Власти Иркутска призывают предпринимателей — владельцев и арендаторов зданий и всех жителей присоединиться к большой уборке. Необходимо помыть окна и фасады зданий, убрать дворы…

Бережное внимание уделят таким особо охраняемым территориям, как сад Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, берег Ангары и Ушаковки, городским лесам.

Весь мусор будут вывозить на полигон твердых отходов, расположенный на Александровском тракте.

Кстати, все желающие убрать город могут бесплатно в администрации получить перчатки, пакеты и талоны на вывоз мусора.

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