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04:32 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы проверят свои знания о победе над фашизмом

21 апреля этого года в преддверии Дня Победы состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны (Тест по истории победы над фашизмом)». Она проходит в России и ещё более чем 30 странах мира, в Приморье — при поддержке Заксобрания края и регионального молодёжного парламента.

Тест состоится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!», реализуемого Молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. С 2015 года проведено уже пять исторических тестов, которые охватили более 1400 тысяч человек из 47 стран мира. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

За время реализации федерального проекта в крае тестирование прошли около 35 тысяч участников. Приморье традиционно является лидером проекта. Так, по итогам проведения исторического теста в 2017 году Приморский край вошел в тройку лидеров по наибольшему числу площадок (299) и в десятку субъектов РФ по наибольшему числу участников (9 718).

Тест по истории Великой Отечественной войны проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан о Великой Отечественной войне, привлечения к получению знаний о той страшной войне и победе над фашизмом.

«Очень важно, чтобы память о Великой Отечественной войне, о тех страшных годах, которые пережила наша страна, навсегда оставалась у нашего народа», — считает спикер краевого парламента Александр Ролик.

Площадками теста могут быть образовательные и иные организации, давшие согласие на проведение теста. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (423)240−23−58.

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