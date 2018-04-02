Приморцы проверят свои знания о победе над фашизмом

Тест состоится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!», реализуемого Молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. С 2015 года проведено уже пять исторических тестов, которые охватили более 1400 тысяч человек из 47 стран мира. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

За время реализации федерального проекта в крае тестирование прошли около 35 тысяч участников. Приморье традиционно является лидером проекта. Так, по итогам проведения исторического теста в 2017 году Приморский край вошел в тройку лидеров по наибольшему числу площадок (299) и в десятку субъектов РФ по наибольшему числу участников (9 718).

Тест по истории Великой Отечественной войны проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан о Великой Отечественной войне, привлечения к получению знаний о той страшной войне и победе над фашизмом.

«Очень важно, чтобы память о Великой Отечественной войне, о тех страшных годах, которые пережила наша страна, навсегда оставалась у нашего народа», — считает спикер краевого парламента Александр Ролик.