Пожарные Усть-Кута спасли 10 человек
В ночь на 1 апреля 2018 года пожарные
В ночь на 1 апреля 2018 года пожарные
Об этом сообщает
На момент прибытия огнеборцев горела квартира на шестом этаже. Жильцы семи квартир на этом этаже малосемейного общежития корридорного типа оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть помещение у них не было возможности.
«Оценив ситуацию, я принял решение закрыть горящую квартиру, чтобы не распространять едкий дым, и как можно скорее разбудить и вывести всех жильцов верхних этажей через основной выход, двери эвакуационного выхода были закрыты», — рассказал руководитель тушения пожара Михаил Антипин.
В квартире повреждены домашние вещи на площади 3 кв.м. стены и потолки закопчены. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
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