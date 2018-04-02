Пожарные Усть-Кута спасли 10 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Сообщение о возгорании одной из квартир шестиэтажного панельного дома по улице Судостроительной поступило в пожарную охрану в 00:59. Жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира на шестом этаже. Жильцы семи квартир на этом этаже малосемейного общежития корридорного типа оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть помещение у них не было возможности.

«Оценив ситуацию, я принял решение закрыть горящую квартиру, чтобы не распространять едкий дым, и как можно скорее разбудить и вывести всех жильцов верхних этажей через основной выход, двери эвакуационного выхода были закрыты», — рассказал руководитель тушения пожара Михаил Антипин.