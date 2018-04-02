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04:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожарные Усть-Кута спасли 10 человек

В ночь на 1 апреля 2018 года пожарные Усть-Кута спасли 10 жителей многоквартирного дома, в том числе троих детей и мужчину инвалида.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Сообщение о возгорании одной из квартир шестиэтажного панельного дома по улице Судостроительной поступило в пожарную охрану в 00:59. Жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира на шестом этаже. Жильцы семи квартир на этом этаже малосемейного общежития корридорного типа оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть помещение у них не было возможности.

«Оценив ситуацию, я принял решение закрыть горящую квартиру, чтобы не распространять едкий дым, и как можно скорее разбудить и вывести всех жильцов верхних этажей через основной выход, двери эвакуационного выхода были закрыты», — рассказал руководитель тушения пожара Михаил Антипин.

По лестничному маршу пожарные с использованием спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 10 человек, в том числе троих детей и мужчину с ограниченными возможностями, инвалида по зрению, а так же квартиросъемщиков жилья, в котором произошло возгорание. Только после этого пожарные приступили к разведке и тушению. Уже через несколько минут возгорание удалось локализовать.

В квартире повреждены домашние вещи на площади 3 кв.м. стены и потолки закопчены. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

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