В небе над Башкирией можно будет наблюдать соединение Марса и Сатурна
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В эти дни в небе над Башкирией можно будет наблюдать соединение Марса и Сатурна. По информации Уфимского городского планетария, 2 апреля в 16.52 местного времени Марс пройдет на 1,3 градуса южнее Сатурна.
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