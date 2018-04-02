Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А нас-то за что?»: реакция Госдепа на зеркальные меры РФ
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Агаларов выложил в Сеть забавное селфи с приемной дочкой
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: в ДНР назвали причину "нездорового интереса" США к Донбассу
Вокс поведала о домогательствах в «Ленинграде»
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
06:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В небе над Башкирией можно будет наблюдать соединение Марса и Сатурна

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В эти дни в небе над Башкирией можно будет наблюдать соединение Марса и Сатурна. По информации Уфимского городского планетария, 2 апреля в 16.52 местного времени Марс пройдет на 1,3 градуса южнее Сатурна.

В этот момент планеты будут под горизонтом. Но близкое их расположение можно будет наблюдать утром в первых числах месяца. Планеты будут видны перед восходом Солнца, невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрельца. Их отличительная особенность — яркий блеск.

Восходят планеты ранним утром на юго-востоке: Сатурн в 3.30, а Марс на 10 минут позже.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Уфе торжественно открылась Академия Фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Минобороны успешно испытало новую противоракету
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь