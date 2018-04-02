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04:40 (мск), источник: Интерфакс

Обломки китайской космической станции начали падать на Землю

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Обломки китайской космической станции «Тяньгун-1», согласно расчетам, упадут на Землю в понедельник между 8:11 и 9:33 по времени Пекина (3:11 — 4:33 мск), сообщается на сайте программы пилотируемых космических полетов Китая.

Источник: NASA

Китай ранее проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что основная часть станции сгорит в плотных слоях атмосферы, а сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.

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Станция отработала в космосе более шести лет, в 2011, 2012 и 2013 годах на нее были предприняты экспедиции.

Ранее сообщалось, что станция должна вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что она вышла из-под контроля.

Китайская англоязычная газета Global Times в понедельник пишет: «Возвращение космических аппаратов в атмосферу является нормальным явлением. “Тяньгун-1” привлекла такое большое внимание потому, что западные страны пытаются облить грязью быстро растущую аэрокосмическую индустрию Китая».

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