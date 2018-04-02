Обломки китайской космической станции начали падать на Землю

Китай ранее проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что основная часть станции сгорит в плотных слоях атмосферы, а сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.
Станция отработала в космосе более шести лет, в 2011, 2012 и 2013 годах на нее были предприняты экспедиции.
Ранее сообщалось, что станция должна вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что она вышла из-под контроля.
Китайская англоязычная газета Global Times в понедельник пишет: «Возвращение космических аппаратов в атмосферу является нормальным явлением. “Тяньгун-1” привлекла такое большое внимание потому, что западные страны пытаются облить грязью быстро растущую аэрокосмическую индустрию Китая».
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