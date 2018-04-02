Мэру Владивостока не терпится решить туалетный вопрос

Глава приморской столицы на выходных осмотрел территорию Спортивной набережной. В числе объектов, которым мэр уделил внимание, оказалось и место, где планируется строительство общественного туалета в рамках приоритетного проекта по благоустройству городских территорий.

Этот объект вошёл в тройку лидеров рейтингового голосования жителей Владивостока в день президентских выборов, 18 марта.

Как сообщил руководитель дирекции по строительству объектов владивостокского городского округа Юрий Гуртяков, благоустройство туалета планируется завершить уже к сентябрю этого года. Однако Виталий Веркеенко, уточнили в пресс-службе мэрии, поручил ускорить сроки выполнения работ.